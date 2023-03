Nouveau Kia Niro Hybride. Encore plus affûté

Poursuivre son incursion dans le segment des véhicules à mobilité propre qui suscite de plus en plus l’intérêt de la clientèle dans le Royaume, c’est le leitmotiv auquel s’est attelé depuis plusieurs mois Kia Maroc. Il suffit pour s’en convaincre de se pencher sur la gamme de véhicules électrifiés dont dispose l’importateur de la marque sud-coréenne, allant notamment de la grande berline K5 Hybride, en passant par le Sorento Hybride, le Sportage Hybride et, depuis quelques jours, le nouveau Niro Hybride. Faut-il souligner au passage, que le Sportage Hybride a raflé récemment le titre de «Car Of The Year Morocco 2023», une belle entrée en matière pour Kia Maroc qui a de belles cartes à jouer dans ce segment des véhicules éco-responsables.

SUV à la fois urbain et familial, le Kia Niro Hybride a de quoi séduire les aficionados du genre soucieux de conjuguer mobilité propre, économie de carburant au quotidien et agrément de conduite à l’usage. Une nouveauté qui vient d’amorcer sa commercialisation dans le Royaume.

Lire aussi | Car Of The Year Morocco 2023. Le Kia Sportage remporte le titre

Justement, son nouveau cheval de bataille, le Niro de deuxième génération dans sa version hybride, devrait lui permettre de tisser sa toile dans son segment. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé Cédric Veau, Directeur général de Kia Maroc, à l’occasion de la conférence de presse relative au lancement de l’engin, et qui s’est déroulée récemment à Bine el Ouidane. «Notre ambition, c’est de devenir une référence dans le segment des SUV compacts hybrides, segment dans lequel nous ambitionnons une part de marché importante», s’est exprimé M. Veau.

Esthétiquement, le nouveau Niro Hybride hérite d’un coup de crayon plutôt original et bien en phase avec les dernières nouveautés du constructeur sud-coréen. Ce qui se traduit à l’avant par la présence d’imposants projecteurs intégrant une signature lumineuse inédite. Ajoutez-y une calandre minimaliste et, à contrario, un bouclier proéminent. De profil, l’engin attire aussi le regard, en raison du montant contrastant qui s’étire vers la partie arrière et qui peut être de couleur grise ou noire (en option), ou tout simplement ton carrosserie. Une pièce qui n’est pas uniquement là pour faire jolie, mais qui a aussi une vertu aérodynamique. Et que dire des feux en forme de boomerang qui, là aussi, interpellent du regard, tout comme le sabot de protection arrière qui fait écho aux éléments de design de la face avant.

Lire aussi | Casablanca. Kia Occasion inaugure un nouveau point de vente

Affichant 4,42 m de long (+ 6,5 cm par rapport à son devancier), 1,82 m de large (+ 2 cm) et 1,54 m de haut, l’engin joue la carte de l’accueil avec, à l’avant, des sièges bien dessinés et confortables. À l’arrière, les grands gabarits disposent d’une bonne garde au toit et d’un espace suffisant aux jambes, tandis que le coffre se contente d’un volume de 451 litres, ce qui reste très correct dans le segment. La planche de bord se compose d’une double dalle numérique comprenant notamment, un écran tactile multimédia compatible «Android Auto» et «Apple Carplay», tandis qu’une barre de raccourcis placée sous les aérateurs permet de commander les systèmes d’infodivertissement et de climatisation de l’engin. Une présentation plutôt flatteuse comparable, là aussi, à celle des dernières productions de la marque.

Trois niveaux de finitions viennent agrémenter la dotation en équipement du Niro Hybride. A commencer par l’entrée de gamme «Active» qui dispose, entre autres, sur le plan sécuritaire de six airbags, de l’antipatinage, du système de gestion de la stabilité, de l’aide au démarrage en pente. Ajoutez-y, au registre du confort, l’accès mains-libres, le démarrage sans clé, voire le démarrage à distance du moteur, la caméra de recul ainsi que le Bluetooth intégrant la reconnaissance vocale.

Lire aussi | Casablanca. Le plus long pont suspendu d’Afrique enfin opérationnel

La finition «Design» dispose en sus de feux avant full LED et antibrouillard à LED, d’une console centrale finition «Piano Black», d’un pédalier aluminium, d’une sellerie semi-cuir, d’un toit ouvrant…Quant à la finition la plus huppée, «Exécutive», elle fait le plein en matière d’équipements de sécurité avec notamment un pack d’aides à la conduite «ADAS Drive Wise», un régulateur de vitesse adaptatif, une molette de vitesse robotisée «Shift-By-Wire», une sellerie cuir…

Sous le capot, on retrouve un quatre-cylindres essence de 105 chevaux, associé à un moteur électrique de 43 chevaux (soit 141 chevaux cumulés), l’ensemble se voyant animé par une boîte de vitesses automatique à double embrayage et à 6 rapports. Notre périple de Bine el Ouidane en direction de Casablanca nous a permis de constater la belle homogénéité du 1,6 litre GDI, se voulant, à la fois, souple et très plaisant à bas régimes et assez tonique dès que l’on élève la cadence. Un bloc qui peut fonctionner aussi avec le seul moteur électrique sur de courtes distances. Il ne réclame en moyenne que 4,0 l/100 km ; de quoi disposer de 1050 km d’autonomie. Des atouts non négligeables pour qui veut opter pour un SUV hybride disposant en prime d’un look original et d’une dotation bien fournie en équipements.

Finitions et prix

Active* : 379 000 DH

Design : 399 000 DH

Exécutive : 439 000 DH

(*) Prix de lancement : 339 000 DH