L’EPCiste Propac se lance dans l’industrie

Le groupe PROPAC construit une nouvelle unité industrielle à El Jadida. Objectif : renforcer ses capacités de production.

L’EPCiste Propac, entreprise spécialisée dans l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction principalement dans les domaines du pétrole et du gaz, produits chimiques et centrales électriques, raffinerie, s’apprête à lancer une nouvelle usine de construction métallique à El Jadida et plus précisément, à la Commune de Moulay Abdellah. Dotée d’une enveloppe d’investissement de plus de 50 millions de dirhams, la nouvelle unité devrait entrer en service en 2024 et accompagnera la montée en puissance de cet EPCiste dans la région de Jorf Lasfar, où Propac a obtenu des marchés de construction métallique sur plusieurs années.