Les IDE marocains carburent, l’AMDIE étudie la refonte de sa représentation à l’international

Comme nous l’avons signalé sur notre site challenge.ma, en février dernier, le flux net des investissements directs étrangers (IDE) a atteint 20,97 milliards de DH en 2022, en hausse de 8,3% par rapport à 2021, selon l’Office des Changes. Les recettes des IDE ont enregistré une hausse de 20,5% à plus de 38,44 milliards de DH à fin 2022, alors que les dépenses ont augmenté de 39,2%, fait aussi savoir l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs. Au terme de l’année 2022, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se sont situés à près de 19,4 milliards de DH, affichant une hausse de 6,8% par rapport à 2021. De leur côté, les cessions de ces investissements se sont établies à plus de 13,17 milliards de DH, en baisse de 3,2%. Ainsi, le flux net des IDME a augmenté de 36,7%.

Les investisseurs marocains s’en sortent bien à l’étranger, particulièrement en Europe et ce, en dépit d’un contexte de crise généralisée, preuve en est un chiffre record réalisé en 2022. L’Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations (AMDIE) est en train de repenser sa stratégie de représentation à l’étranger.

Alors que ces chiffres indiquent une bonne santé des entreprises marocaines à l’étranger, l’Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations (AMDIE), l’instance censée accompagner cette avancée des IDME a fermé presque tous ses bureaux à l’étranger, notamment en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis d’Amérique et aux Émirats arabes unis, rapporte le site Hespress qui relaie aujourd’hui de nouvelles données présentées par le ministère de l’Investissement, de la Prévisibilité et de l’Evaluation des politiques publiques sur les investissements marocains à l’étranger, en réponse à une question écrite d’Abdennabi Aidoudi, député parlementaire de l’équipe du Mouvement populaire, sur la création d’entreprises marocaines à l’étranger.

Selon le ministère de tutelle, les investissements directs marocains à l’étranger ont en effet enregistré un chiffre d’affaires record, d’après les données de l’Office des changes, ce qui représente une augmentation de 6,8% par rapport à la même période en 2021. Le ministère a indiqué que l’AMDIE accompagne les entrepreneurs marocains dans la recherche d’opportunités d’affaires à l’étranger, en organisant leur participation et à travers une assistance dans les salons, les conférences et les visites de terrain. Cependant Dans le ministère note avec regret la fermeture de 5 des 6 bureaux de représentation de l’AMDIE à l’étranger, le seul toujours en activité étant celui installé en Italie. Ceci dit, l’Agence étudiera la refonte de sa présence et de sa représentation à l’international, sachant qu’il existe d’autres canaux pour attirer les investissements et promouvoir l’offre marocaine. Le plus important est la participation aux salons internationaux les plus importants et la coordination avec des sociétés spécialisées dans l’identification des sites les plus attractifs pour l’investissement international et qui conseillent les dirigeants des grandes entreprises.

D’autre part, le ministère a indiqué que la loi-cadre 03.22 tient lieu de charte des investissements, qui a été publiée au Journal officiel le 12 décembre 2022, indiquant que l’activation du dispositif d’accompagnement spécial visant à encourager la présence des entreprises marocaines au international aura lieu dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Charte.