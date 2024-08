Mega projet Victoria City de Bouskoura : un remaniement de gouvernance avant le lancement des prochaines étapes

Un an après avoir mis la main sur la présidence du groupe immobilier GARAN (Groupe arabe de réalisation d’Afrique du Nord) en écartant de ce poste Mohammed Bouzoubaâ (le patron et fondateur du leader marocain de la construction TGGC et actionnaire de GARAN), Mouataz El Sawaf verrouille la gouvernance du promoteur qui a construit le plus grand projet immobilier du sud de Casablanca, à savoir le quartier Victoria City à Bouskoura.

Le nouvel homme fort de Majmouaat Bakr Bin Ladin Assaoudia (maison mère de Garan à plus de 70% du capital) qui appartenait au frère ainé du célèbre et sinistre Oussama Bin Laden jusqu’à la descente aux enfers de celui-ci et de son puissant groupe au lendemain du drame du chantier de la Mecque en 2015 qui avait coûté la vie à plus d’une centaine de pèlerins et où la responsabilité de Bin Laden Group (en charge dudit chantier) avait été établie et, surtout de son arrestation en personne en 2017 par le prince héritier Mohammed Bin Salman dans le cadre de la campagne anti-corruption qui avait éclaboussé plusieurs milliardaires saoudiens et membres de la famille royale, vient de révoquer le directeur général de GARAN, Mohammed Alj, et de prendre sa place.

Si pour l’instant rien ne filtre sur les raisons officielles du renvoi du manager qui a piloté la première phase du projet pharaonique de GARAN, une véritable ville avec 45 000 habitants, ce qui est certain c’est que M. El Sawaf, devenu PDG (en cumulant les mandats de directeur général et de président), a désormais les coudées franches pour piloter les prochaines étapes du quartier Victoria qui comptent des zones de villas et de nouvelles tranches résidentielles devant en porter à terme la capacité urbanistique globale à 150 000 habitants.

Rappelons que lors de son implantation au Maroc en 2012 pour y lancer le projet de Victoria City, Bin Laden Group s’était associé à deux minoritaires marocains en l’occurrence le groupe Bouzoubaâ (à travers sa branche de promotion immobilière – et non pas celle de construction aujourd’hui cotée en bourse) et le groupe Ajana connu pour être le distributeur exclusif au Maroc des pièces automobiles Bosch et le master franchisé du réseau de réparation Bosch Car Services.