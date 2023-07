Mondial féminin 2023 : Les Lionnes de l’Atlas prêtes à défier la Mannschaft

La sélection féminine marocaine de football se prépare à un véritable défi et peut-être même à un exploit face à l’équipe allemande lors de son premier match de la Coupe du Monde. C’est ce qu’a affirmé Reynald Pedros, le coach de l’équipe, lors de la conférence de presse d’avant-match dimanche.

Conscientes du défi qui les attend, les Lionnes de l’Atlas savent que l’équipe allemande est composée de joueuses évoluant au plus haut niveau. Cependant, le sélectionneur national souligne que son équipe se prépare depuis le 12 juin pour ce premier match de la Coupe du Monde et qu’elle est prête à relever ce défi de taille. « Aujourd’hui, je pense que nous sommes prêts pour une véritable bataille et pour affronter cette équipe exceptionnelle. Nous nous sommes préparés pour réaliser un exploit », a déclaré Reynald Pedros, confiant dans les capacités de ses joueuses.