Moroccan Automotive Technologies : un Salon pour les pros de l’aftermarket

Le Groupement Interprofessionnel de l’Automobile au Maroc (GIPAM) est en train de finaliser les préparatifs pour la troisième édition du Salon Moroccan Automotive Technologies (M.A.T), qui se déroulera du 14 au 17 novembre 2024 à l’OFEC (Centre d’Exposition AMDIE).

Cet événement, dédié à l’écosystème de la pièce de rechange automobile, se tiendra sous le thème «Mutation et révolution de l’écosystème de la réparation et maintenance automobile au Maroc». Il sera l’occasion pour les participants de discuter des mutations profondes qui impactent actuellement le secteur de la réparation automobile au Maroc. Il faut dire que ce dernier doit relever de nombreux défis. «L’objectif fondamental de notre Groupement est de promouvoir un marché structuré, transparent et sécurisé pour l’ensemble des consommateurs», a précisé Mohammed El Housni, Président du GIPAM.

Toujours selon M. El Housni, la mutation du secteur s’articule autour de quatre grands axes, dont la transition énergétique. En effet, le passage des moteurs thermiques aux motorisations hybrides et électriques modifie les pratiques de réparation, avec l’apparition de nouvelles technologies pour répondre aux défis environnementaux. Il faut y ajouter l’évolution des normes de sécurité et de qualité, qui poussent les professionnels à adapter leurs processus pour répondre aux exigences croissantes en matière de protection des consommateurs et de durabilité.

Le troisième axe majeur, toujours selon le président du GIPAM, concerne la digitalisation. L’intégration des outils numériques dans les processus de maintenance est devenue incontournable, avec des diagnostics avancés et une gestion en temps réel des stocks et des services. Le dernier axe d’actualité porte sur les nouveaux modèles économiques. Selon M. El Housni, l’essor des plateformes de vente en ligne pour les pièces de rechange redéfinit la manière dont les professionnels et les consommateurs interagissent.

Le Salon M.A.T ne se contentera pas d’exposer des produits ; il sera également un espace de formation et de démonstration, avec plus de trente heures de sessions dédiées à la montée en compétences des professionnels, détaille Aziz Dich, Commissaire du Salon M.A.T. Et ce dernier de préciser que des experts dispenseront des formations sur des sujets variés, tels que les liquides de refroidissement et leurs impacts sur les moteurs, les performances des moteurs face aux défaillances de l’EGR, les innovations en diagnostic avancé et véhicules hybrides/électriques, la maintenance des véhicules électriques et l’ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Par ailleurs, des tables rondes ont également été programmées selon M. Dich. Elles permettront d’approfondir des thématiques essentielles, telles que l’économie circulaire, la digitalisation du secteur ou encore la formation pour l’excellence de la filière.