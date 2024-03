Qui est Fatiha El Moudni, la nouvelle maire de Rabat ?

Élue lundi à une écrasante majorité, Fatiha El Moudni succède à Asmaa Rhlalou à la tête de la mairie de la capitale. Mais qui est cette femme d’entreprise qui a parcouru les quatre coins du monde avant de s’investir en politique?

Fatiha El Moudni a remporté haut la main le vote des membres du Bureau du Conseil communal de Rabat. La nouvelle maire, âgée de 43 ans, a récupéré 66 voix des 81 que compte le Bureau, soit un taux de 81,5 %. Une élection haut la main due au soutien que lui ont apporté les trois partis de la majorité, à savoir le RNI, dont elle est la représentante, le PAM et le parti de l’Istiqlal. Mais qui est cette jeune quadra qui est née et a grandi dans la ville dont elle commence à présider la destinée ?

Lire aussi | Que se passera-t-il après la démission de la maire de Rabat ?

Née à Rabat en 1981, Fatiha El Moudni effectue sa scolarité dans la capitale. Après l’obtention de son baccalauréat, elle reste dans la capitale pour poursuivre ses études à l’International Institute for Higher Education in Morocco (IIHEM) où elle obtient, en 2004, un bachelor. Elle s’envole par la suite en Angleterre où elle obtient, en 2007, un master en business international au Regent’s College de Londres.

Cheffe d’entreprise

Par la suite, Fatiha El Moudni décide de parcourir le monde et se déplace notamment en Angleterre, en Corée du Sud, en Turquie, en Allemagne ou encore aux Émirats arabes unis pour fournir son expertise en tant que consultante dans le domaine de l’aciérie. En 2010, Fatiha El Moudni prend les rênes de Getradis, une entreprise familiale basée à Rabat et spécialisée dans la distribution des produits alimentaires et non alimentaires aux commerces de proximité. Elle y avait effectué une courte expérience entre 2004 et 2006 entant que directrice marketing.

Lire aussi | La maire de Rabat, Asmaa Rhlalou, a démissionné

Côté politique, Fatiha El Moudni n’a pas toujours été une « Colombe ». En 2015, elle a été élue à l’arrondissement Souissi sous les couleurs du PAM, parti aujourd’hui allié du RNI, le parti de Aziz Akhannouch, qui l’a aujourd’hui propulsé à la tête de la mairie de Rabat.