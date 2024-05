RMA ouvre un nouvel atelier Bris de glace

RMA franchit une nouvelle étape dans son engagement envers ses clients en lançant un atelier Bris de glace au sein de ses centres RMA Services.

Depuis son lancement à Casablanca en 2021, le centre RMA Services s’est imposé comme un acteur majeur en offrant un guichet unique pour la gestion des sinistres automobiles. Cette initiative, combinant la prise en charge de l’assuré, l’expertise du véhicule, la mise à disposition du véhicule de remplacement et la gestion de la réparation du véhicule par les garagistes partenaires, a conduit à des taux de satisfaction client dépassant les 90%.

L’ouverture du centre RMA Services de Rabat en 2023 et la prochaine ouverture à Tanger courant 2024 marquent une expansion significative de RMA Services, renforçant ainsi sa présence nationale pour mieux servir ses clients dans ces régions clés. Ces centres proposent une gamme complète de services, y compris l’ouverture du dossier sinistre sur place, une indemnisation rapide et la réparation des véhicules, tout en garantissant une expertise locale et une accessibilité accrue aux services de RMA.

En parallèle, RMA annonce également l’ouverture de son atelier Bris de glace au sein de ses centres RMA Services. Grâce à des partenariats avec des spécialistes de la réparation bris de glace, les assurés RMA bénéficieront d’une prise en charge rapide et sur place, garantissant une réparation efficace et sans tracas. De plus, ces partenariats garantissent l’utilisation de pièces de qualité avec certificat de garantie.

Cette expansion de l’offre témoigne de l’engagement continu de RMA à fournir des solutions innovantes et des services de qualité supérieure à ses clients à travers le pays. En associant expertise technique, proximité géographique et ajout de nouveaux services tels que la réparation bris de glace, RMA Services s’efforce de répondre aux besoins évolutifs de ses clients, tout en offrant une expérience client exceptionnelle à chaque étape du processus de gestion des sinistres.

Avec l’ouverture du centre RMA Services à Rabat en 2023 et la prochaine ouverture à Tanger, ainsi que l’ajout de l’atelier Bris de glace, RMA Services confirme son engagement à placer le client au cœur de ses priorités et à offrir des solutions innovantes pour simplifier la vie quotidienne de ses assurés.