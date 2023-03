S.M. le Roi appelle le secteur privé à tirer parti de la dynamique enclenchée par la nouvelle Charte de l’investissement

Casablanca a accueilli le 29 mars la grand-messe des opérateurs industriels du royaume. Organisée à l’initiative du ministère de l’Industrie et du Commerce et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), la première édition de la Journée nationale de l’Industrie au Maroc a été un franc succès. Devant un parterre d’industriels et d’institutionnels, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a ouvert la cérémonie avec la lecture du message Royal. « Nous avons tenu à placer cette manifestation sous Notre Haut Patronage, réaffirmant ainsi tout l’intérêt que Nous portons à la promotion de ce secteur vital du tissu économique national, considéré comme un levier essentiel et un catalyseur du développement socio-économique inclusif et durable », a déclaré S.M. le Roi Mohammed VI dans le message royal, lu par le ministre. « Nous voulons que cette Journée Nationale de l’Industrie s’inscrive au calendrier des évènements économiques majeurs, en tant que rendez-vous annuel du secteur et de ses opérateurs. Nous donnons aussi comme orientation que ses prochaines éditions soient déclinées au niveau régional afin de mettre en valeur les potentialités industrielles locales et de traiter des défis spécifiques à chaque région », a souligné S.M. le Roi, qui a fait remarquer qu’au cours des deux dernières décennies, le Maroc a réalisé des progrès significatifs dans le domaine industriel.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, procédant à la lecture du message royal

« La clé de cette réussite tient au fait que l’industrie nationale se fonde sur le principe d’ouverture économique mondiale et s’appuie sur des stratégies ambitieuses, clairement définies et déployées dans le cadre d’une vision territoriale globale. Ces stratégies ont été conçues pour faire de l’industrie un levier central du développement économique du Maroc, un pourvoyeur majeur d’emplois, un catalyseur de l’investissement productif et de l’export et un vecteur de croissance et de développement au service du citoyen. Leur accompagnement s’est effectué à travers la mise en place d’un réseau d’infrastructures industrielles, logistiques et énergétiques et la mise en œuvre de réformes structurelles pour améliorer le climat des affaires, la formation des compétences et la compétitivité de l’industrie marocaine », a déclaré S.M. le Roi. Le souverain a ensuite précisé que ces acquis et ces atouts, couplés à la stabilité politique et macro-économique du Royaume et à son savoir-faire industriel, ont permis à l’industrie marocaine de se positionner sur des métiers et spécialisations hautement technologiques et d’être un moteur de la croissance, de la production et de l’export, ajoutant que le « Maroc est devenu aujourd’hui une destination mondiale incontournable dans des secteurs de pointe, tels que l’automobile dont notre pays est devenu un leader continental, ainsi que les industries aéronautiques pour lesquelles le Royaume constitue une plateforme attractive fournissant les matériels, les pièces et les composants qu’elles nécessitent ». S.M. le Roi a notamment souligné la nécessité de « se préparer pleinement à inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la notion de souveraineté ». Et dans ce sens, le souverain a précisé, dans le message lu par le ministre de l’Industrie, que « notre pays a besoin, pour réussir ce challenge, d’une industrie intégrant de nouvelles activités et de nouveaux savoir-faire et offrant plus d’opportunités d’emploi ». S.M. le Roi a aussi fait remarquer que l’ambition industrielle ne peut être portée que par un capital humain aux capacités et aux compétences renforcées», a assuré le souverain, notant qu’il est important pour le tissu industriel de généraliser l’adaptation du capital humain aux besoins spécifiques des projets industriels et de renforcer les compétences managériales. Dans cette perspective, S.M. le Roi indique qu’il est nécessaire «d’assurer aux jeunes une formation de qualité au diapason des nouveaux besoins et des nouvelles mutations et ouverte sur les nouvelles technologies, dans le cadre d’un partenariat public-privé plus renforcé».

Le souverain a ainsi appelé à la mise en place et à l’élargissement des dispositifs d’accompagnement en faveur du renforcement de l’infrastructure technologique et de la Recherche et Développement au sein des entreprises marocaines et de la création d’un écosystème industrie-université-centres de recherche, pour soutenir l’innovation et en faire un moteur de croissance de l’industrie marocaine. D’autre part, cette montée en gamme que l’industrie devra opérer, implique nécessairement, selon S.M. le Roi, sa transition accélérée vers une production sobre en carbone par l’accès à l’électricité produite à partir de sources renouvelables à des prix compétitifs et l’amélioration de son efficacité énergétique. S.M. le Roi a également appelé le secteur privé à tirer parti de la dynamique enclenchée par la nouvelle Charte de l’Investissement, et à profiter des multiples incitations accordées par les régions aux investissements privés, selon les spécificités, les ressources et les potentialités dont elles disposent, de manière à ce que soit érigé, dans chacune d’entre elles, un pôle économique capable de créer de l’emploi et de réaliser le plein potentiel productif des territoires. Le souverain invite également le secteur privé à orienter ses efforts vers l’investissement productif, y compris dans les filières de pointe et d’avenir, porté par des marques marocaines et à viser l’émergence d’une nouvelle génération d’entreprises à travers tout le territoire national.