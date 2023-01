Service client. Sodexo Pass Maroc remporte la palme d’or

C’est une distinction qui vient conforter les efforts de Sodexo Pass Maroc, qui ne lésine sur aucun moyen dans l’amélioration continue de la qualité de ses services. Pour le top management, ce prix récompense l’engagement de l’équipe Sodexo Pass Maroc à mettre la satisfaction du client au cœur de sa raison d’être. La même source fait aussi remarquer qu’il s’agit du fruit d’un processus, privilégiant sans cesse l’amélioration continue des interactions avec son écosystème et la personnalisation de la relation avec ses parties prenantes, tout en restant fidèle à sa mission, ses promesses et ses valeurs qui sont l’esprit de service, l’esprit d’équipe et l’esprit de progrès.

« Notre culture orientée client s´illustre notamment par notre volonté de participer à une telle évaluation non dans l´unique but d´obtenir cette prestigieuse distinction d’élu service client de l’année, mais surtout dans la perspective de passer au crible, à travers une appréciation externe, crédible et professionnelle, tous nos parcours et interactions clients et disposer ainsi d´un referenciel pertinent à même de guider nos voies d´améliorations et enrichir nos sources d’inspirations », a de son côté assuré Slim Ben Ammar, CEO de Sodexo Pass Maroc. L’entreprise indique par ailleurs qu’elle s’inscrit dans la digitalisation de ses services par le lancement d’une solution digitale baptisée « Sodexo Pay ». « Cette solution de paiement mobile B to B permet aux bénéficiaires d’effectuer entre autres des opérations de paiements à partir de leur smartphone », précise le top management, rappelant que Sodexo Pass Maroc est leader sur son marché.

