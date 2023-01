Mezzour : « La production de l’hydrogène vert fera du Maroc un hub énergétique mondial »

Les prouesses du Maroc en matière de diversification de ressources énergétiques ne sont plus à présenter. En effet, grâce à sa politique volontariste, conformément aux hautes instructions royales, le Royaume a réalisé des projets importants en énergies renouvelables solaire et éolienne qui lui ont valu le positionnement de leader mondial dans ce secteur, souligne un policy brief du Policy Center for the New South (PCNS).

Selon le ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour, cité par L’Economiste dans sa livraison d’aujourd’hui, 11 janvier, « l’hydrogène, c’est l’avenir de la mobilité. Les circuits de cette technologie exigent plus de sécurité dans la distribution. D’ailleurs, le Maroc sera l’un des acteurs majeurs incontournables de l’hydrogène vert dont la production fera du Maroc un hub énergétique mondial. Elle devra favoriser sa croissance économique et contribuera à l’accélération de la décarbonation de son industrie. Elle permettra aussi de renforcer la sécurité de son approvisionnement en intrants énergétiques et non énergétiques. Et le ministre de tutelle de préciser que le Maroc compte investir 90 milliards de DH dans l’hydrogène vert d’ici 2030, des investissements lourds mais essentiels pour répondre à l’évolution de la demande nationale. Un budget qui devrait être porté à plus de 700 MMDH.