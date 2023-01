Adrien Delamare-Deboutteville, nouveau PDG de Sanofi Maroc

Sanofi vient fraîchement d’annoncer la nomination d’Adrien Delamare-Deboutteville au poste de Président Directeur général de Sanofi Maroc. Ce dernier, qui a pris ses fonctions le 2 janvier courant, est également en charge des activités de Sanofi General Medicines en Tunisie et en Libye.

Dans le détail, Adrien Delamare-Deboutteville a débuté sa carrière en 2006 et a développé des expériences et autres expertises dans différents secteurs d’activité et entreprises multinationales, notamment chez General Electric Healthcare (Paris et Londres) ainsi que chez Price Waterhouse Coopers (Luxembourg, New York et Chicago).