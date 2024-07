Banque mondiale: le Sénégalais Moustapha Ndiaye, nouveau directeur pays pour le Maghreb et Malte

La Banque mondiale (BM) vient d’annoncer la nomination du Sénégalais Ahmadou Moustapha Ndiaye au poste de directeur pays pour le Maghreb et Malte. Il succède à Jesko Hentschel qui occupait depuis cinq ans ce poste basé à Rabat.

Ndiaye dirigera les engagements de la Banque mondiale avec les gouvernements des pays de la région, le gouvernement maltais, ainsi qu’avec les partenaires de développement et d’autres parties prenantes, sur des initiatives alignées avec les priorités de ces pays et la vision de la BM visant à éradiquer la pauvreté tout en assurant une planète vivable, indique l’institution financière internationale dans un communiqué.

Il dirigera notamment les partenariats stratégiques de la Banque mondiale au Maghreb et à Malte, et supervisera un portefeuille de financements de 11,5 milliards de dollars, selon la même source.

Ndiaye compte plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du développement, ayant occupé une série de postes en Afrique, en Amérique latine, en Europe de l’Est et en Asie centrale. Avant d’occuper son poste actuel, il était directeur de la stratégie et des opérations de la Banque mondiale pour la finance équitable et la croissance inclusive.