Produits alimentaires. Les exportations marocaines ont fait carton plein

Constituant un secteur important qui occupe la 3 ème position parmi les secteurs d’exportation marocains, les produits alimentaires agricoles et maritimes ont affiché une hausse de près de 20% par rapport à 2021 et ce, malgré une conjoncture internationale et climatique difficile marquée par des niveaux inédits de sécheresse. Dans le détail, les exportations des fruits et légumes frais ont atteint un volume de 2,3 millions de tonnes, en croissance annuelle de 10%, selon le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, qui affirme que cette tendance à la croissance a concerné toutes les familles des produits et toutes les destinations.

La croissance a concerné également les exportations de fruits rouges à hauteur de 20%, avec un volume de 131 900 tonnes. Même son de cloche pour les exportations d’agrumes qui ont battu leur plein, particulièrement sur le marché américain. S’agissant de la pêche, leurs exportations ont enregistré une croissance de 13% en volume et 16% en valeur, atteignant ainsi 28 MMDH. Concernant les produits agricoles transformés, les exportations ont enregistré une hausse de 5% en volume et de 19% en valeur durant l’année 2022 par rapport à l’année 2021. Les exportations d’huile d’olive ont enregistré quant à elles, une croissance de 85% en volume et de 49% en valeur.

En vue d’accompagner la dynamique de la production agricole nationale, plusieurs agropôles ont été aménagés à Meknès, Berkane, Tadla et Souss en tant que nouvelle génération de plateformes industrielles intégrées et spécialisées en agro-alimentaire. La superficie nette équipée dans ces plateformes s’élève à 253 hectares, alors que le nombre de projets commercialisés a atteint 294 projets, s’inscrivant en phase avec une stratégie visant à créer un cadre approprié pour l’intégration de toutes les chaînes de valeur agricoles et l’amélioration de leurs rendements.

Le même élan se poursuivra aussi durant l’année 2023, qui verra la signature des conventions relatives aux pôles du Gharb et du Haouz, le lancement des travaux d’aménagement et des études techniques liées aux travaux de construction des qualipôles, la poursuite des travaux d’aménagement du pôle de Loukkos, le lancement des travaux de construction des qualipôles, et la poursuite et l’achèvement des travaux et du processus de commercialisation des pôles de Meknès, de Berkane, de Tadla et de Souss, ainsi que la construction des unités.