Mohamed Sadiki : « Le SIAM sera un rendez-vous incontournable pour mettre en valeur l’évolution du secteur de l’agriculture national »

La nouvelle édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), a été présentée, ce mardi 10 janvier, par le Ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, M. Mohamed Sadiki lors d’une conférence de presse au siège du ministère à Rabat. Cette 15è édition se déroulera entre le 2 et le 7 mai prochain et sera inscrite sous le thème « Génération Green, pour une souveraineté alimentaire durable », avec cette année le Royaume-Uni comme pays à l’honneur.

D’après M. Sadiki, le retour du salon de l’agriculture, après 3 ans d’absence pour des raisons sanitaires, constituera l’occasion de présenter les évolutions du secteur au Maroc, notamment celles relatives au volet recherche et développement et technologies. La nouvelle édition du SIAM sera aussi un rendez-vous incontournable pour mettre en valeur l’évolution du secteur de l’agriculture national. Il a souligné que, suite aux risques géopolitiques, cette édition se focalisera sur la sécurité alimentaire, qui reste aussi un élément fondamental de la stratégie « Generation Green ». Il a précisé que cette stratégie vise la consolidation des acquis réalisés par le Plan Maroc vert, à travers l’adoption d’une vision nouvelle du secteur agricole, la consécration d’une nouvelle gouvernance et la mise en place de moyens modernes au service du secteur agricole.