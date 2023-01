Le groupe Raji lance une usine de pâtes alimentaires

Aux termes de cette alliance, CEFA INDUSTRIES, la nouvelle filiale du groupe qui porte l’activité pâtes alimentaires, accueillera dans son capital le fonds Colombus1, OPCC gérée par la société de gestion Red Med Private Equity, à travers une participation minoritaire. La nouvelle usine commercialisera sa production dans un premier temps sous ses marques propres, établies sur le marché marocain depuis plus de 30 ans et jouissant d’une forte notoriété auprès des consommateurs. L’unité industrielle est appelée dans un second temps à élargir son portefeuille en produisant localement sous licence des marques internationales.

T-Man Holding lance une usine de pâtes alimentaires et de couscous destinée au marché domestique et à l’international, en partenariat avec le fonds d’investissement Colombus1.

« Ce nouvel investissement confirme notre stratégie, déjà entamée, d’intégration en amont de la chaine de valeur agroalimentaire et s’inscrit dans le cadre des grandes orientations de notre pays visant à atteindre la souveraineté alimentaire en substituant les importations par des productions nationales. D’autres opérations seront programmées dans ce sens afin de renforcer le Groupe dans ses métiers de base », a assuré Hamid Raji, Président de Cefa industries. « Dans le cadre de cette opération, nous avons le plaisir d’accueillir le fonds d’investissement Colombus1 dans le tour de table de la nouvelle structure créée ad-hoc, et dédiée à notre intégration industrielle dans le secteur des pâtes. Nous partageons avec les dirigeants de Red Med Private Equity une vision commune autour d’une feuille de route ambitieuse pour renforcer notre positionnement parmi les leaders du secteur et répondre ainsi à la croissance de la demande sur ce marché », a-t-il ajouté.

« Nous nous réjouissons d’avoir noué ce partenariat capitalistique avec TMAN Holding. Du fait de son expertise dans le secteur agro-alimentaire en tant que distributeur historique, sa maîtrise de la logistique sur le plan national et à l’international et sa vision industrielle, T-Man Holding constitue pour nous un partenaire de choix et un modèle-référent pour nos prochaines prises de participations aux côtés d’entreprises marocaines à fort potentiel de croissance », a, pour sa part, expliqué Mohamed Nasset, Managing Partner de Red Med Private Equity.