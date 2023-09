Trend des exportations marocaines à fin août 2023. L’automobile proche des 10 MMUSD, les phosphates en baisse

Les chiffres des exportations marocaines à fin août 2023 viennent d’être publiés. Ceux-ci révèlent des performances solides dans des secteurs clés tels que l’automobile, l’électronique et l’électricité, ainsi que le textile et le cuir. Cependant, des défis subsistent, notamment dans les secteurs des phosphates et de l’aéronautique. Dans la note mensuelle des indicateurs des échanges extérieurs à fin août 2023, publiée par l’Office des Changes, plusieurs tendances se dégagent. Les chiffres révèlent que les exportations de marchandises ont légèrement augmenté de 0,2% par rapport à la même période de l’année précédente, atteignant 280,019 milliards de dirhams (MMDH).

Les derniers chiffres publics du Commerce extérieur, disponibles à fin août 2023, mettent en évidence les secteurs les plus performants, tels que l’automobile, l’électronique et le textile faisant ressortir les défis auxquels sont confrontés les secteurs des phosphates et de l’aéronautique.

Cette hausse est principalement portée par les performances remarquables de certains secteurs clés, mais également par des baisses dans d’autres domaines. En y voyant de plus près, le secteur automobile se distingue avec des ventes qui se rapprochent de la barre des 10 milliards de dollars à fin août 2023, atteignant 90,4 milliards de dirhams. Mohamed Bahlaoui, Chef du Service des Etudes de l’Office des Changes, souligne l’importance de cette performance. Cette évolution est due à la hausse des ventes de tous les segments du secteur, essentiellement le segment de la construction, celui du câblage et celui de l’intérieur véhicules et sièges.

Hausse de 32,8% des exportations du secteur de l’électronique et de l’électricité

En parallèle, le secteur de l’électronique et de l’électricité enregistre également une croissance significative de ses exportations, avec une augmentation de 32,8% par rapport à l’année précédente, atteignant 15,178 MMDH à fin août 2023. Cette performance souligne la compétitivité croissante de ce secteur sur les marchés internationaux.

Le secteur textile et cuir affiche également une croissance notable, avec une augmentation de 9,2% de ses exportations, soit une valeur de 2,699 MMDH. Cette croissance est principalement due à une hausse des ventes des vêtements confectionnés, des articles de bonneterie et des chaussures.

Baisse des ventes des engrais naturels et chimiques, de l’acide phosphorique et des phosphates

En revanche, les exportations du secteur des phosphates et dérivés ont connu une baisse significative, passant de 77,876 MMDH à fin août 2022 à 46,873 MMDH à fin août 2023. Cette diminution s’explique par la baisse des ventes des engrais naturels et chimiques, de l’acide phosphorique et des phosphates. Toutefois, il convient de noter que malgré cette baisse, le niveau des exportations reste supérieur à celui enregistré durant la même période entre 2019 et 2021.

Baisse de 3,7% des ventes de l’aéronautique

En outre, les exportations du secteur de l’aéronautique ont également connu une diminution de 3,7% par rapport à l’année précédente, soit une baisse de 531 MMDH. Cette baisse souligne les défis auxquels ce secteur est confronté et met en évidence la nécessité d’adopter des stratégies visant à renforcer sa compétitivité sur le marché mondial.