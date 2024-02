Zoo d’Ain Sbaâ : Lancement de l’offre de sélection d’un gestionnaire délégué

Le conseil de la ville de Casablanca vient de lancer un appel d’offres pour la gestion délégué d’une durée de dix ans du parc zoologique de Ain Sebaa.

La commune de Casablanca vient en effet de lancer les consultations pour sélectionner le gestionnaire délégué du parc zoologique d’Ain Sebaâ pour les dix prochaines années. Selon l’appel d’offre, Il s’agit notamment de la gestion et l’entretien du patrimoine animalier : mise à disposition des animaux définis dans le plan de collection animalière, importation et transport des animaux dans le respect de la législation en vigueur, participation à des missions de conservation et de développement du patrimoine animalier, approvisionnement en aliments, etc.

Par ailleurs, le candidat sélectionné devra mettre en œuvre des programmes de reproduction en captivité des espèces vulnérables ou menacées d’extinction, dans le but de constituer une diversité génétique servant à des actions de réintroduction et/ou de renforcement des populations en liberté. Il devra également assurer l’enrichissement, la diversification et la variabilité génétique au sein des populations captives du parc, à travers des acquisitions, des cessions, des mises en dépôt, des dons, des prêts et des échanges d’animaux avec des établissements zoologiques agréés à l’échelle nationale ou internationale.

Pour rappel, créé il y a 80 ans, le Parc zoologique de Aïn Sebaâ a été réaménagé pour couvrir trois aires géographiques représentant l’Afrique, l’Asie et l’Amérique, avec une collection animalière de plus de 45 espèces, une ferme pédagogique, deux grands espaces de pique-nique, un restaurant, une boutique et deux kiosques.