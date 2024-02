A travers sa nouvelle filiale INEE, le groupe CDG lance un vaste chantier de décarbonation

Quelques mois à peine après sa création, Innovative Energy & Efficiency (INEE), la filiale de la Caisse de dépôt et de gestion créée essentiellement pour accompagner l’effort de décarbonation des différentes entités du groupe, se met d’ores et déjà en ordre de marche.

Ce dernier né de la Vieille Dame dont les rênes ont été confiées à Mohamed Amin El Hajhouj, vient de lancer ses premiers appels d’offres pour sélectionner des EPC (intégrateurs de projets clés en main) devant l’accompagner dans le lancement des premiers chantiers identifiés. Concrètement, INEE compte sélectionner à l’issue du processus concurrentiel initié deux ou trois partenaires techniques auxquels elle confiera la mission de la conception, la fourniture, l’installation et la mise en service d’une demi-douzaine d’installations photovoltaïques dont les bénéficiaires sont d’autres entités du même groupe CDG.

Au total, le premier fait d’armes d’INEE devra totaliser une vingtaine de MWc en capacité cumulée des parcs solaires qu’elle financera et exploitera pour le compte d’utilisateurs finaux faisant partie du groupe CDG. Après ces premiers chantiers, INEE compte s’attaquer à la décarbonation des zones industrielles développées et exploitées par MedZ.

Il est à rappeler, que les activités d’INEE couvrent l’intégralité de la chaîne de valeur des solutions d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. Cela inclut la réalisation d’audits énergétiques, la conception et la mise en œuvre de projets, la contractualisation (notamment les Contrats de Performance Énergétique – CPE), ainsi que l’installation, l’exploitation, la maintenance des installations, et une politique de conduite du changement qualitative (certifications et formations). INEE se concentre sur la mise en œuvre de projets d’efficacité énergétique ciblant les secteurs à forte consommation énergétique tels que l’éclairage public, l’industrie, le tertiaire, le transport et la logistique, ainsi que l’agriculture.