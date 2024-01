Agences urbaines régionales : 12 entités autonomes en cours de déploiement

La nouvelle configuration administrative des agences urbaines est en cours de mise en œuvre, indique L’Economiste du vendredi 12 janvier. Dotées d’autonomie financière, ces 12 entités administratives devront faire face à l’indisponibilité de ressources humaines suffisantes pour garantir un fonctionnement adéquat en termes de délais.

Le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme a finalisé un projet de loi visant à établir douze agences autonomes, chacune correspondant à une région du pays. L’objectif principal est de regrouper une trentaine d’agences urbaines existantes en douze structures principales, toutes relevant de la tutelle du ministère de l’Habitat, à l’exception de l’Agence urbaine de Casablanca, qui relève du ministère de l’Intérieur.

A l’exception de l’Agence urbaine de Casablanca, sous la tutelle du ministère de lIntérieur, « les futures agences régionales seront bien entendu placées sous la tutelle du ministère de l’Habitat afin de lier ses organes de gouvernance aux dispositions du projet de loi, particulièrement les missions qui leur seront dévolues et l’application des dispositions spécifiques aux établissements publics. Elles seront ainsi soumises au contrôle financier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le périmètre d’intervention de chaque agence correspondra à l’étendue de la région dans laquelle elle est implantée. Son siège sera installé dans la préfecture ou la province de la région », détaille Le journal.

Selon le même média, « des succursales pourraient être créées dans chaque province ou préfecture chaque fois que le besoin s’en fera sentir après validation par le conseil d’administration de l’agence urbaine régionale concernée. Selon nos informations, la trentaine d’agences existantes actuellement seront regroupées en une douzaine de structures principales. Les autres seront érigées en antennes régionales. Chaque agence urbaine sera dirigée par un conseil d’administration et gérée par un directeur général ».

Chaque agence sera dotée d’un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d’administration aura des pouvoirs étendus, notamment pour adopter le plan d’action annuel, le budget, les mécanismes de direction et de gestion, le statut du personnel, et prendre des décisions en matière d’acquisition foncière, de tarification des services, etc.

Cette nouvelle reconfiguration administrative vise à rationaliser les agences urbaines pour une meilleure coordination et efficacité dans la gestion de l’urbanisme à l’échelle régionale. La situation particulière de l’agence urbaine de Casablanca, relevant du ministère de l’Intérieur, est également notée, mais elle suivra le nouveau découpage géographique en tant qu’agence régionale majeure.