Attijariwafa bank inaugure son 21ème centre Dar Al Moukawil à Tétouan

Le groupe Attijariwafa bank a inauguré son 21ème centre Dar Al Moukawil dans la ville de Tétouan, visant à soutenir les commerçants, artisans, porteurs de projets, entrepreneurs et très petites entreprises de la région.

Ce centre offre des services d’accompagnement financier et non financier personnalisés pour favoriser leur développement économique.

Plus précisément, le centre offre aux entrepreneurs, qu’ils soient clients ou non de la banque, un accès gratuit à des formations quotidiennes, des opportunités de mise en relation avec des partenaires potentiels, des informations utiles et des conseils personnalisés dispensés par des conseillers spécialisés.

Lancé en 2016, Dar Al Moukawil est un dispositif dédié aux entrepreneurs et porteurs de projets, proposant des services d’accompagnement spécifiques. Les centres Dar Al Moukawil sont désormais présents dans plusieurs villes du Maroc, dont Aït Melloul, Tanger, El Jadida, Marrakech, Fès, Rabat, Meknès, Casablanca, Settat, El Hoceima, Laayoune, Oujda, Nador, Kénitra, Berkane, Béni Mellal, Agadir, et maintenant Tétouan, totalisant ainsi 21 centres.

Depuis sa création, Attijariwafa bank a accompagné plus de 470 000 TPE et porteurs de projet, ainsi que plus de 7 000 coopératives. La plateforme digitale www.daralmoukawil.com a enregistré plus de 3 millions de connexions, avec 24 millions de vues sur la page Facebook « Ana Maak » et la chaîne YouTube « Dar Al Moukawil ».