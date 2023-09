Autoroute Tit Mellil-Berrechid. L’infrastructure sera entièrement réalisée par des compétences marocaines

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) lance le démarrage des travaux de construction de la nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid. L’infrastructure qui nécessitera un investissement global de 2,5 milliards de DH, sera la première autoroute nationale avec une conception initiale en 2X3 voies et une réalisation entière par des compétences marocaines.

Le projet s’inscrit dans le cadre du contrat programme entre l’Etat et ADM et vise à alléger le trafic transitant par le Grand Casablanca et à réduire la longueur et la durée des déplacements des usagers venant du Nord et de l’Est et se dirigeant vers le Sud du Royaume. Ainsi, compte tenu du niveau du trafic actuel et future transitant par le Grand Casablanca, en particulier le trafic de l’axe Casablanca – Aéroport Mohammed V, du développement que connait la région de Casablanca-Settat, et bien d’autres éléments analysés lors des études avant-projet, ADM a fait le choix technique d’une construction initiale en 2X3 voies de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid, ce qui est une première dans l’histoire du réseau autoroutier national.