Baisse de 3,2% des investissements publicitaires sur les 10 premiers jours de Ramadan

Selon Imperium, spécialiste du traitement de l’information, les investissements publicitaires, tous médias confondus, se sont élevés à 394 millions de DH durant les dix premiers jours du mois sacré de Ramadan, en baisse de 3,2% par rapport à l’année précédente.

Imperium précise que par parts de marché, la télévision enregistre une baisse de 13,6% durant cette période du mois de Ramadan tout en absorbant 56,4% de part de marché. On apprend que l’affichage enregistre une hausse de +0,2 %, soit 19% de part de marché, suivi de la radio qui enregistre une hausse de +13,7 %, soit 12,5 % de part de marché, suivi du digital, qui connaît une augmentation de 9,1%, pour 6,1% de part de marché. Pour sa part, la presse enregistre une hausse de +139,4 %, soit 6% de part de marché. Dans le top 5 des secteurs qui ont le plus investi en cette première dizaine de Ramadan, Imperium cite l’Alimentation (+6,2% contre +36% en 2022), les Télécommunications (- 12,4% vs +6% en 2022), la Banque-Assurance (-16,3% Vs -42% en 2022), les Boissons (+23,5% Vs -4% en 2022) et le BTP (- 21,7 Vs +5% en 2022).