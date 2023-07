Banque d’affaires. Sofia Mansouri prend les commandes de Red Med Corporate Finance

Lire aussi | La COSUMAR passe sous le contrôle à 100 % d’un pool d’investisseurs institutionnels marocains

Depuis sa création, l’établissement financier spécialisé dans les opérations de haut de bilan et le conseil financier, basé à Rabat, a compté dans son portefeuille clients, des sociétés de référence comme BMCI (Conseil et placement pour un emprunt obligataire perpétuel de 750 millions de DH), Somagec (Emission obligataire de sa filiale Assifill Buildings pour un montant de 300 millions de DH), le fonds maroco-koweïtien Al Ajial (Conseil dans le cadre de sa stratégie de placement), MAMDA MCMA (Conseil pour la préparation de création de la société Takaful), Acwa Power (Conseil pour le développement du site éolien Khalladi et l’ouverture de capital à hauteur de 24%), Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (Conseil dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt pour des projets aquacoles dans la région de Dakhla. Amendis (Conseil pour une levée bancaire de 500 millions de DH), Centrale Danone (Conseil pour la fusion-absorption de Fromagerie des Doukkala), Wafa Assurance (Conseil en développement stratégique) ou encore Managem (Conseil dans le cadre de sa stratégie de développement. Pour rappel, Red Med Capital est organisé autour de quatre filiales : Corporate Finance, Asset Management, Private Equity et Securities.

Sofia Mansouri qui a rejoint Red Med Corporate Finance en 2011 pour diriger des « dossiers corporate » essentiellement dans les secteurs pharmaceutique, de la santé, minier et des énergies renouvelables, est bien en terrain connue. Celle qui est devenue par la suite associée d’Abdeslam Ababou, a pu capitaliser sur son expérience. En effet, de 2009 à 2011, Sofia était en charge de la filière automobile au sein du département Marketing & Stratégie de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE). De 2004 à 2009, elle a occupé le poste de DAF au sein de Platinium Music, société de production et de distribution musicale, licenciée Universal Music France. Entre 2001 et 2002, Sofia a occupé le poste de gestionnaire de projets au sein de l’Agence canadienne de développement international.

Diplômée de l’Université du Québec à Montréal, Sofia est titulaire d’un Bachelor en comptabilité de management et d’un DESS en finance d’entreprise. La nouvelle directrice générale de Red Med Corporate Finance détient un Certificat en langue anglaise obtenu à l’Université McGill et un Certificat en Stratégie d’Entreprise délivré par HEC Paris.