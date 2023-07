Mondial féminin 2023. Première victoire historique du Maroc face à la Corée du Sud [Vidéo]

Les lionnes de l’Atlas se souviendront du 30 juillet 2023. Le Maroc, novice dans la compétition, a remporté son premier succès dans un Mondial féminin, contre la Corée du Sud (1-0), ce dimanche à Adélaïde, grâce à un but de la tête d’Ibtissam Jraidi (6e). Les lionnes de l’Atlas, battues par l’Allemagne (6-0) lors de leur entrée en lice, restent en course pour la qualification pour les 8es de finale, avant d’affronter la Colombie lors de la dernière journée du groupe H, jeudi 3 août.

Lire aussi | 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône : Le sérieux, force morale permanente du Royaume

Une domination marocaine

Les Marocaines ont réussi à tenir le score tout le long de la rencontre, grâce à un bloc solide et un bon travail défensif de chaque ligne. Plus tranchantes que leurs adversaires, elles auraient pu rentrer aux vestiaires avec un avantage plus conséquent, mais ont pêché dans le dernier geste. La seconde période a été plus compliquée à négocier, après une première grosse de Zineb Redouani (50e).

Lire aussi | Discours du Trône : Le sérieux, moteur de réussite à tous les niveaux et dans tous les domaines

La Corée du Sud a ensuite remis le pied sur le ballon, mais toujours sans réussir à cadrer la moindre frappe. A l’image de la frappe de Casey Phair, plus jeune joueuse à disputer une Coupe du monde et première métisse à jouer pour le pays asiatique, en toute fin de match. Au total, les Taeguk Ladies comptabilise 16 tirs, pour aucun cadré.

Première buteuse pour le Maroc dans une Coupe du monde féminine, Ibtissam Jraidi a été nommée joueuse du match, après avoir fondu en larmes sur le terrain.