La COSUMAR passe sous le contrôle à 100 % d’un pool d’investisseurs institutionnels marocains

Cet accord prévoit également la cession par COSUMAR de l’intégralité de ses participations dans les sociétés Durrah et Wilmaco au profit du groupe Wilmar selon des termes qui seront soumis aux instances de COSUMAR. Cette opération vient couronner dix années d’un partenariat stratégique et commercial entre COSUMAR et le groupe Wilmar, souligne-t-on dans le communiqué.

L’entrée au capital d’un opérateur sucrier international en tant qu’actionnaire minoritaire est envisagée. Celle-ci interviendrait de manière simultanée à la transaction susvisée et au même prix. La transaction sera réalisée sur la base d’un prix de 210 dirhams par action, ajoute la même source.

La réalisation de la transaction, envisagée au plus tard au quatrième trimestre 2023, interviendra après levée des conditions suspensives, notamment l’obtention des autorisations réglementaires usuelles (lesquelles incluent l’autorisation du Conseil de la Concurrence). Il n’est pas prévu de changement dans la gouvernance de COSUMAR jusqu’à la réalisation de la transaction, précise la même source.

Pour rappel, Cosumar est l’opérateur sucrier unique au Maroc travaillant à partir de canne à sucre ou de betterave et le raffinage à partir de sucre brut importé. Sa principale raffinerie est située à Casablanca. Le groupe dispose d’une capacité de production et de raffinage de 1,6 million de tonnes. Le marché marocain est protégé des prix du marché mondial par un système de fixation administré des prix intérieurs et de subventions aux consommateurs (« compensation »). Quant à Wilmar, groupe lié à la riche famille sino-malaisienne Kuok, il est coté à Singapour. Outre sa présence en Asie, il se développe fortement en Afrique. C’est l’un des principaux traders mondiaux de sucre et d’huile de palme avec un chiffre d’affaires supérieur à 42 milliards de dollars.