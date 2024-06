Azoulay préside la signature d’une convention entre Cosumar et la FRDSI

André Azoulay a présidé la signature d’une convention entre COSUMAR et la FRDSI, visant à soutenir les projets innovants de la caravane Maroc Innov Sidi Moumen.

Le Groupe COSUMAR, en tant que membre fondateur, représentée par son Directeur Général Monsieur Hassan Mounir, a pris part aux réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI), tenues le 7 juin 2024 au siège de la Région de Casablanca-Settat. Ces réunions, présidées par le Conseiller de Sa Majesté le Roi, Monsieur André Azoulay, ont vu la participation de plusieurs membres du gouvernement ainsi que d’éminentes personnalités.

Lire aussi | Acquisition stratégique de la participation de Wilmar dans Cosumar par des acteurs locaux

À l’issue de ces réunions, une nouvelle convention a été signée entre COSUMAR et la Fondation, visant à soutenir le parrainage des projets sélectionnés par la caravane Maroc Innov Sidi Moumen.

Par ailleurs, un trophée a été remis au Directeur Général du Groupe COSUMAR en reconnaissance des efforts déployés par le Groupe dans l’accompagnement des projets de recherche, le développement de nouveaux produits technologiques innovants, le dépôt de brevets, ainsi que le soutien aux jeunes porteurs de projets depuis la création de la Fondation en 2016.

La Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie, présidée par le Conseiller de Sa Majesté Mohammed VI, Monsieur David André Azoulay, est une institution publique vouée à promouvoir les sciences et l’ingénierie. Elle sert de plateforme intégrée pour la recherche, la formation, l’innovation, la valorisation industrielle et le transfert de technologies. En soutenant le processus d’innovation, la Fondation facilite la réalisation de projets collaboratifs et favorise le développement de nouvelles idées.

Lire aussi | Le gouvernement a doublé les investissements publics « à des niveaux records », assure Akhannouch

En outre, la Fondation joue un rôle crucial dans l’incubation et la création de petites entreprises et de startups, offrant un environnement propice à l’entrepreneuriat. Grâce à ses années d’expérience, la Fondation a développé une expertise solide dans divers domaines, notamment la formation en recherche scientifique, l’accompagnement de projets, l’entrepreneuriat et le soutien aux startups.