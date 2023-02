CGEM. Omar Jouahri nommé président du Conseil d’Affaires Maroc-Australie

« J’ai le plaisir de vous nommer en tant que président du Conseil d’Affaires Maroc – Australie, mis en place dans le cadre de la coopération liant la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) à l’Australian Arab Chamber of Commerce and Industry (AACCI) », annonce le patron de la Confédération.

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) Chakib Alj a nommé Omar Jouahri président du Conseil d’Affaires Maroc-Australie, de même que Badr Alioua et Youssef Alaoui nommés, respectivement président du Conseil d’Affaires Maroc-Palestine et président du Conseil d’Affaires Maroc-Moldavie.

Omar Jouahri avec le vice ministre australien des affaires étrangères à Rabat.

« Je demeure convaincu que votre expérience, vos compétences, votre engagement connus de tous, ainsi que votre connaissance des marchés marocain et australien seront d’un grand apport aux travaux de ce Conseil d’Affaires et à la dynamisation des relations économiques et commerciales entre le Maroc et l’Australie », ajoute Alj.

Lire aussi | Le projet de loi sur l’autoproduction d’énergie électrique adopté

Les nominations de présidents de Conseils d’affaires ont été annoncés dans un courrier adressé par le président de la Confédération conformément aux statuts et au règlement intérieur de la CGEM, suite au Conseil d’Administration de la Confédération qui a approuvé ces nominations. Il s’agit de Badr Alioua, en tant que président du Conseil d’Affaires Maroc-Palestine, Omar Jouahri, en tant que président du Conseil d’Affaires Maroc-Australie et Youssef Alaoui, en tant que président du Conseil d’Affaires Maroc-Moldavie.

Lire aussi | Exécution de la LF 2022. Le déficit budgétaire atteint 73,9 milliards de DH

Il est à noter que le Conseil d’Administration a adopté à l’unanimité la date du 6 février 2023 pour le lancement de l’appel à candidatures à la présidence pour le mandat 2023-2026, suite à l’approbation du rapport moral et l’arrêté des comptes 2022. Il a également approuvé le calendrier relatif aux prochaines élections de la présidence nationale de la CGEM, indique le patronat dans un communiqué.

La même source précise qu’une réunion de validation des candidatures aura lieu pour arrêter la liste définitive des candidats à soumettre au vote de l’Assemblée générale ordinaire élective (AGOE) prévue le 16 mai 2023.