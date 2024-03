Comment le Sénégal se prépare à devenir un hub de formation dans le domaine des hydrocarbures

Depuis la découverte de ces hydrocarbures tant convoitées, une nouvelle tendance émerge parmi les étudiants sénégalais, attirés par cette filière en plein essor. Dans ce nouveau chapitre qui s’ouvre au Sénégal, la formation des talents pour répondre aux défis de ce secteur stratégique représente un enjeu crucial. Décryptage.

« Je veux investir dans les compétences, former des jeunes Sénégalais capables d’aller en haute mer pour extraire et transformer le pétrole de notre pays », déclarait Thione Niang, leader du mouvement Bokk JEUF, en décembre dernier. Cette déclaration, loin d’être anodine, illustre la récente entrée du Sénégal dans le cercle fermé des pays riches en hydrocarbures. Avec le lancement de deux champs offshore majeurs, notamment Grand-Tortue Ahmeyim, partagé avec la Mauritanie et dirigé par les groupes BP et Kosmos, Dakar fonde de grands espoirs dans ce secteur. Prévue pour le troisième trimestre de 2024, sa mise en service ambitionne de produire annuellement environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL), principalement destinées à l’Europe. La seconde phase vise à doubler cette production, atteignant ainsi 5 millions de tonnes. « C’est une avancée positive qui transformera la croissance du pays », souligne l’économiste Samuel Mathey.

Face à ces enjeux économiques considérables liés à la transition énergétique, la question des ressources humaines devient cruciale. L’Institut national du pétrole et du gaz (INPG), créé sous le mandat de Macky Sall, s’est positionné en fer de lance de la formation en ingénierie pétrolière et gazière. Initié lors de la mise en place du Comité sénégalais d’orientation stratégique du pétrole et du gaz (Cos-Petrogaz) en décembre 2016, l’INPG vise à former des techniciens, des ingénieurs et des cadres administratifs impliqués dans les opérations pétrolières.

Un hub de formation incontournable

Aguibou Ba, ingénieur en microélectronique de 46 ans, formé dans les écoles supérieures polytechniques de Dakar et de Montréal, est devenu un acteur majeur de cette politique de développement de la filière pétrolière et gazière au Sénégal. En quelques années, il a fait de l’INPG un hub de formation incontournable dans la région ouest-africaine. L’Institut propose un mastère spécialisé en ingénierie pétrolière et gazière, une certification pour les techniciens et les opérateurs offshore, ainsi qu’une formation spécialisée pour les fonctionnaires et les acteurs économiques, notamment en Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE).

Si, dans un premier temps, l’accent était mis sur la formation d’ingénieurs au cours d’un programme sélectif de dix-huit mois lancé en 2018, l’INPG a progressivement élargi son champ d’action. Selon le directeur général de l’INPG, près de 400 membres de l’administration sénégalaise ont été formés aux fondamentaux du secteur. L’objectif affiché est de devenir le principal fournisseur de formations pétrolières et gazières dans la sous-région. « Des pays comme la Côte d’Ivoire, qui sont également des acteurs potentiels dans le secteur des hydrocarbures, pourraient être intéressés par notre offre de formation », souligne l’économiste Samuel Mathey.

Dans son livre « Sénégal à portée de mains, le lion sort de sa tanière », bdou Souleye Diop, associé-gérant de Mazars et président de la commission Afrique de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), formule des recommandations claires concernant les nouvelles ressources énergétiques du Sénégal. Il souligne l’importance d’une allocation optimale des retombées économiques des découvertes gazières et pétrolières pour financer le développement national. Il insiste également sur la nécessité d’assurer la transparence et la bonne gouvernance dans ce secteur, tout en mettant en place des dispositifs pour garantir le respect des normes environnementales.