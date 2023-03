Comment Massmedia veut optimiser le budget publicitaire des annonceurs

Depuis l’avènement de la crise Covid, les temps sont durs à tous les niveaux. Les secteurs de la presse en particulier et de la publicité en général ont connu de grosses difficultés et pour cause, toutes les coupes dans le budget publicitaire. Assia El Asri Charai, présidente de l’agence Massmedia, explique à cet effet, qu’«après la crise Covid, le budget alloué à la publicité a drastiquement baissé et le peu qui est investi doit être optimisé au maximum». «Les clients sont de plus en plus soucieux de leur retour sur investissement», précise la présidente de l’agence.

C’est une révolution dans le monde de la publicité, l’agence Massmedia en partenariat avec MASS Analytics, expert en technologie et service de la mesure et l’optimisation marketing viennent de nouer ce mercredi 1er mars, un partenariat pour accompagner les clients et les annonceurs dans l’optimisation et l’efficacité des investissements media. Eclairages.

Conscientes de ces nouvelles exigences, les deux partenaires ont uni leurs forces afin de proposer de nouvelles solutions novatrices pour aider les annonceurs au Maroc à optimiser leur stratégie media, maximiser leur retour sur investissement et optimiser la planification media grâce au déploiement de la solution MMM (Modélisation du Mix Marketing). Pour ce faire, l’agence s’est assignée comme mission d’assurer à sa clientèle un accompagnement personnalisé dans l’optimisation et l’achat média. « Nous sommes là pour les rassurer et les accompagner dans l’efficacité de leur budget», précise la présidente de l’agence. Toujours selon cette dernière, «cet outil est une nouvelle manière de réfléchir avec pour finalité d’avoir un impact sur le business et le chiffre d’affaires de nos clients. Cela répond parfaitement à la mission et au positionnement de l’Agence ».

Dans le même sens, Mohamed Sqalli, directeur général de Massmedia, a exprimé sa joie quant à ce nouveau partenariat. «En combinant notre expertise media et leur savoir-faire en matière d’analyse de données, nous sommes convaincus que nous pourrons offrir des solutions innovantes et efficaces pour aider nos clients à optimiser leurs investissements media », précise ce dernier. Il faut d’ailleurs souligner que Massmedia est la première agence au Maroc qui adopte l’approche Data Mining et la modélisation dans son conseil media. Massmedia et MASS Analytics sont convaincues que leur partenariat permettra aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées et d’améliorer leur efficacité dans le mix media.

De son côté, Ramla Jarrar, présidente de MASS Analytics a ajouté : «nous sommes impatients de travailler avec Massmedia pour aider les entreprises au Maroc à maximiser leur retour sur investissement media et ce, grâce au déploiement, pour la première fois au Maroc, de la solution de Modélisation du Mix Marketing “MMM”. Ensemble, nous sommes déterminés à offrir des solutions efficaces de mesures d’impact et à répondre aux besoins uniques de chaque client ».

En effet, la fondatrice de l’agence Mass Analytics a expliqué que son groupe a créé un logiciel nommé Master qui aide les annonceurs et les agences à mieux mesurer l’impact de leur publicité. Mais si les deux cheffes sont confiantes quant à l’impact et l’importance de la mise en place de ce nouvel outil, elles sont aussi conscientes que la réussite d’un tel projet implique nécessairement une transparence de la part de toutes les parties prenantes, clients, agence média et les responsables des supports publicitaires (print, digital, télé, affichage…). En somme, une grande avancée pour le secteur et un nouveau pas vers la transparence.