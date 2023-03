Commerce de proximité : Chari arrive avec son offre phygitale

« On ambitionne d’ici 2024 d’ouvrir 100 points de vente et ensuite on décidera en fonction de la réussite des 1ers 100 points de vente », nous confie Ismael Belkhayat, cofondateur de Chari. La nouvelle filiale de Chari propose une large gamme de produits de qualité à des prix compétitifs, conçus pour aider les épiceries à améliorer leur offre de produits et à accroître leur rentabilité. Ces magasins ont la particularité d’être totalement digitalisés. Les clients épiceries peuvent se rendre en magasin et commander les produits dont ils ont besoin sur une borne électronique qui leur permet de récupérer leur marchandise en moins de quinze minutes, ou de se la faire livrer immédiatement.

Ces points de vente offrent aussi un service de « clic and collect » permettant à l’épicerie de commander les produits dont elle a besoin sur son application Chari et de venir les récupérer à l’heure qui l’arrange le mieux. Ces magasins se veulent aussi être un point de formation aux outils digitaux proposés par Chari, telle que l’application de gestion de crédit Karny.ma. Enfin, ces magasins serviront aussi de dark stores et de warehouses de proximité pour la livraison des produits commandés directement depuis l’application Chari.

Fidèle à son ADN digital, on voit qu’en plus du service physique, le groupe a mis un dispositif également digital donnant une touche assez smart au service… « Cela permet aux clients d’avoir une idée précise de leurs achats, de connaître le prix final, et de recevoir une facture digitale. Ensuite, ça permet également aux préparateurs de gagner du temps car les commandes arrivent directement et en cas de livraison ça permet aussi aux livreurs d’avoir les géolocalisations à l’avance pour organiser leurs tournées », explique Belkhayat. Et de poursuivre : « ça permet aussi d’obtenir de la data pour pouvoir proposer aux utilisateurs les produits dont ils ont besoin ».

Pour rappel, la chaîne de magasins B2B a pour objectif de soutenir les épiceries locales en leur offrant une solution pratique et économique pour se fournir en produits de grande consommation. L’épicerie est un élément important de la vie locale et jouent un rôle clé dans la fourniture de produits de première nécessité à leurs clients. Cette nouvelle chaîne de magasins B2B leur permettra de se digitaliser pour mieux s’approvisionner et mieux servir leur clientèle. Elle est ouverte tous les jours de la semaine de 8h00 à 19h00 et peut être contactée à travers l’application mobile Chari ou par WhatsApp.