El Al annule ses vols vers le Maroc

A cause de la guerre en cours à Gaza et de la baisse de la demande, la compagnie aérienne israélienne El Al a décidé d’annuler ses vols vers le Royaume.

Après l’Afrique du sud, l’avionneur israélien El Al vient d’annulation l’annulation de ses vols vers l’Irlande et le Maroc, « en raison d’une diminution de la demande des voyageurs israéliens vers ces pays », indique le site internet de la chaîne de télévision israélienne I24News.

« L’Irlande a adopté depuis le 7 octobre une ligne clairement anti-israélienne et la population marocaine, à l’instar de celles de nombreux pays arabes, est traditionnellement supporter du camp palestinien », poursuit la même source, qui indique par ailleurs que la compagnie allait « continuer à ajuster le programme de ses vols en fonction de la demande ».

« À partir de début avril 2024 et tout au long de la prochaine saison estivale, nous ne reprendrons pas nos liaisons vers Dublin, en Irlande, et Marrakech au Maroc, à cause de la situation sécuritaire actuelle et de la baisse significative de la demande », indique pour sa part El Al dans un communiqué.