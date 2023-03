Industrie automobile. Deux conventions pour renforcer la formation dans le secteur

Aussi, ce partenariat public-privé vise à accompagner l’évolution et le développement de l’industrie automobile par la préparation des ressources humaines qualifiées et en adéquation avec les besoins en compétences des industriels. Dans le détail, la première convention qui a été signée avec Renault Group Maroc permettra de développer une offre diversifiée de formation professionnelle dédiée au secteur automobile, ainsi que de répondre aux besoins en ressources humaines du Groupe et son écosystème.

Au regard de cette convention, Renault Group Maroc s’est engagé à accompagner l’OFFPT dans le développement de cursus de formation, notamment dans l’industrie 4.0 et les énergies renouvelables. Elle compte également définir les équipements technico-pédagogiques au profit des cités des métiers et des compétences (CMC) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Casablanca-Settat. De plus, la filiale marocaine du constructeur au losange entend contribuer à la création d’un incubateur de start-up relatif au secteur automobile au niveau de la CMC de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Une seconde convention a été signée avec la société SNOP sur le développement d’une offre de formation en «maintenance industrielle». Dans le cadre de cette convention, la société SNOP procèdera au développement de la formation alternée en maintenance industrielle et assurera les équipements technico-pédagogiques au profit de certains centres de formation de l’OFPPT, dont les formateurs pourront aussi bénéficier des sessions de formation avec une certification. À noter que des comités de pilotage et de suivi seront mis en place afin s’assurer de la mise en œuvre de ces deux conventions.