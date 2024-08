Investissement locatif. Une opportunité stable et attractive

En ces temps d’incertitude économique, l’investissement locatif au Maroc apparaît comme un choix judicieux et rentable. Avec une stabilité du marché immobilier et une demande croissante, les investisseurs peuvent bénéficier d’une valeur refuge face à l’inflation et d’une source de revenus réguliers. Détails.

L’investissement locatif au Maroc est une option de plus en plus prisée par les investisseurs en quête de stabilité et de rentabilité. En effet, le marché immobilier marocain conserve sa robustesse même en période d’incertitude économique. L’immobilier se positionne comme une valeur refuge fiable, offrant une protection contre l’érosion du pouvoir d’achat et assurant des rendements attractifs à long terme. De plus, le Maroc présente un attrait particulier pour les investisseurs en raison de son image internationale positive et de son attractivité touristique croissante.

Une réalité confirmée par Karim Librahimi, Directeur général de l’agence immobilière Le point de vente Immobilier à Rabat. Il nous explique à cet effet, que « Sous le règne éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est affirmé comme une terre d’accueil chaleureuse et dynamique, attirant des talents et des entrepreneurs des quatre coins du monde. Cette effervescence se traduit par une demande locative croissante, stimulée par la mobilité croissante des populations et l’émergence de nouveaux pôles économiques».

Toujours selon ce dernier, «en tant qu’agent immobilier expérimenté, je suis régulièrement sollicité par une clientèle diversifiée, aussi bien des Marocains résidant au Maroc ou à l’étranger, que des étrangers de plus en plus nombreux qui font le choix d’investir au Maroc. Je mets mon expertise et mon expérience à leur service pour les accompagner dans la concrétisation de leurs projets immobiliers, que ce soit pour l’achat de leur résidence principale, la mise en location de leur bien immobilier et surtout l’investissement locatif ».

Les studios : Le produit le plus prisé par les investisseurs

Et ce sont les studios qui ont la cote auprès des investisseurs. Un attrait dû à plusieurs facteurs. Malik Belkeziz, PDG d’Agenz rappelle à cet effet, que « l’investissement locatif dans les studios présente plusieurs avantages qui le rendent particulièrement attractif ». Tout d’abord une accessibilité financière, puisque comparé à d’autres types de biens immobiliers, les studios sont souvent plus abordables, permettant à un plus grand nombre d’investisseurs de se lancer sur le marché immobilier.

Ensuite, la Rentabilité élevée :

Les studios, en raison de leur prix d’achat relativement bas, peuvent offrir des taux de rentabilité plus élevés que les biens de plus grande taille. « Comme illustré par notre exemple, un studio à 1 000 000 DH peut générer une rentabilité brute de 7,2 % », précise l’expert.

Une Demande locative soutenue « Les studios sont très demandés par les jeunes professionnels, les étudiants et les travailleurs expatriés. Cette forte demande garantit une occupation élevée et une stabilité des revenus locatifs », explique Belkeziz.

Sans oublier une Flexibilité d’usage dans le sens où les studios peuvent être loués de manière traditionnelle ou saisonnière, en fonction de leur localisation et du profil des locataires. Cela permet aux investisseurs d’adapter leur stratégie locative pour maximiser les revenus.

Et enfin, les Faibles coûts de maintenance puisqu’en général, les studios nécessitent moins d’entretien que les plus grands biens immobiliers. « Les coûts de maintenance et de gestion sont donc souvent réduits, améliorant encore la rentabilité nette », précise Belkeziz.

Toujours selon l’expert, pour déterminer le meilleur quartier pour investir dans un studio, il est essentiel de comparer les prix de vente avec les prix de location pour identifier les zones avec le meilleur potentiel de rendement.

« Pour cela, les équipes Agenz ont recueilli près de 5 000 annonces et transactions de studios dans les villes de Casablanca, Rabat, et Marrakech sur les 12 derniers mois, afin de déterminer un prix moyen du m2 des studios par commune et quartier dans ces 3 villes. En parallèle, nous avons simulé le loyer moyen des studios de 50m2 dans chacun de ces quartiers », explique-t-il.

Pour ce qui est du bilan et de l’évolution de ce secteur, Malik Belkeziz estime que « Le marché de l’investissement locatif au Maroc demeure stable et attractif, particulièrement en période d’incertitude économique. L’immobilier reste une valeur refuge face à l’inflation, offrant une protection contre l’érosion du pouvoir d’achat et assurant des revenus réguliers. Avec les scénarios actuels prévoyant un maintien de l’inflation, l’immobilier se positionne comme un investissement sûr et rentable ».

Par ailleurs, le Maroc bénéficie d’une image internationale de plus en plus positive, attirant un nombre croissant de touristes chaque année, surtout à Marrakech. Cette ville connaît un boom économique et touristique significatif, renforçant l’intérêt pour les investissements locatifs. « Les quartiers prisés de Marrakech offrent de belles opportunités avec une demande locative soutenue. Chez Agenz, nous accompagnons les investisseurs en leur fournissant des analyses de marché précises et des conseils pratiques, afin qu’ils puissent faire des choix éclairés et optimisés pour leurs investissements locatifs », souligne l’expert.

Pour Othmane Benhallam Directeur général de l’Agence immobilière Guy Hoquet à Marrakech, « on ne peut pas parler de bilan, car nous sommes au début de quelque chose et non pas à la fin, le secteur est en pleine expansion, à Marrakech comme dans les autres villes du royaume. Ce n’est pas propre au Maroc, c’est un phénomène mondial porté par un changement des modes de vie et de déplacement des populations ! On prévoit par exemple le doublement des touristes dans le monde sur les 10 prochaines années ». « On n’a pas fini de parler du sujet des investissements locatifs ! ».

Et pour cause, deux facteurs caractéristiques de l’économie du Maroc, « le manque d’alternatives pour les investisseurs, en gros il n’existe pas une offre abondante de produits d’investissements, donc beaucoup vont sur l’immobilier qui reste un investissement assez simple ou plutôt vu comme tel », explique Othmane Benhallam.

Le deuxième facteur, c’est l’appétence des banques marocaines pour le crédit immobilier par rapport à tout autre type de crédit d’investissement.

« On peut aussi parler de rentabilité, mais là ça implique de bien acheter, de bien gérer votre bien. Pour cela, je conseille d’être bien accompagné par des professionnels du secteur », souligne le DG de l’Agence immobilière Guy Hoquet à Marrakech.

Toutefois, des défis sont à relever. « Nombreux, sont au niveau des autorités publiques, car si on parle d’investissement cela implique de mettre un cadre qui rassure ces investisseurs et qui attire des fonds étrangers! Il faut aussi réguler tout l’écosystème! Il y a beaucoup de métiers qui peuvent intervenir dans la gestion locative, on a besoin d’y voir plus clair et formaliser l’ensemble. Ce sera d’ailleurs un gisement d’emploi non négligeable ! », indique Othmane Benhallam.

« La réalité du marché aujourd’hui au Maroc, c’est que nous sommes plus en face de personnes qui cherchent à placer leurs économies, que de véritables investisseurs et donc le choix se fait en fonction des montants à investir ». À Marrakech, tous les quartiers restent intéressants, il faut plutôt faire attention à la qualité des biens acquis.

Toujours selon l’expert, « au cours de la dernière année nous avons eu un regain d’intérêt pour le centre-ville, Gueliz, les prix ont énormément augmenté, ce qui impacte la rentabilité! »

« Le conseil que j’aimerais partager c’est d’abord d’acheter un bien qui nous plaît et essayer quand même de se faire accompagner par des professionnels de l’immobilier. Souvent, il s’agit des économies d’une vie, il vaut mieux être conseillé par quelqu’un dont c’est le métier! »

Investissement locatif : Quézaco ?

L’investissement locatif consiste à acheter un bien immobilier dans le but de le louer et de générer des revenus réguliers. C’est une stratégie populaire pour diversifier son patrimoine et créer une source de revenu passif.

Les concepts clés de l’investissement locatif incluent :

Prix d’achat : Le montant payé pour acquérir le bien.

Loyer mensuel : Le revenu généré par la location du bien.

Rentabilité brute : Un indicateur de performance calculé en divisant le loyer annuel par le prix d’achat du bien, puis en multipliant par 100 pour obtenir un pourcentage.

Charges et taxes : Les dépenses liées à la possession et à la gestion du bien, telles que les frais de maintenance, les charges de copropriété, et les taxes foncières.



Exemple pratique

Prenons l’exemple d’un studio à Casablanca, acheté pour 1 000 000 DH et loué à 6 000 DH par mois.

1. Calcul de la rentabilité brute :

– Loyer mensuel : 6 000 DH

– Loyer annuel : 6 000 DH * 12 = 72 000 DH

– Rentabilité brute : (72 000 DH / 1 000 000 DH) * 100 = 7,2%

Cela signifie que ce studio génère un rendement brut de 7,2 % par an. Toutefois, il est important de déduire les charges et les taxes pour obtenir la rentabilité nette, qui donne une image plus précise du profit réel.