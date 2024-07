Investour Group lance son plan stratégique « Cap 2030 »

Ce plan vise à renforcer la qualité, l’innovation et la durabilité dans ses opérations, tout en capitalisant sur la reprise mondiale du tourisme et les perspectives de croissance du marché hôtelier marocain.

Investour Group, acteur marocain majeur dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie, du transport et de la logistique, a dévoilé aujourd’hui son plan stratégique « Cap 2030 » lors d’une conférence de presse marquant également le 60ème anniversaire du groupe. Cet événement a réuni investisseurs, partenaires, clients et médias, soulignant la capacité d’Investour Group à innover et à s’adapter aux évolutions du marché.

Fondé en 1964 par Mohamed Aziz Cherif Alami, Investour Group s’est illustré par son adaptation constante aux fluctuations du marché tout en maintenant ses valeurs fondamentales de service, d’innovation et d’excellence. Initialement centré sur le tourisme avec la création d’Atlas Voyages, le groupe a diversifié ses activités au fil des décennies en intégrant des marques telles qu’Atlas Rider, Valeria, We Mice You, Fractalite et, plus récemment, Investour Hospitality. « Notre histoire est une véritable success story 100% marocaine. Depuis 60 ans, nous avons évolué pour nous adapter aux défis du marché tout en restant fidèles à nos valeurs de qualité et d’innovation », a déclaré Othman Cherif Alami, Président de Investour Group.

Le plan stratégique « Cap 2030 » d’Investour Group repose sur trois piliers fondamentaux : qualité et excellence, innovation et technologie, durabilité et responsabilité sociale. Investour Group s’engage à maintenir des standards élevés de qualité, à intégrer des technologies avancées pour améliorer les services et à promouvoir des pratiques écologiques. En outre, le groupe travaille en collaboration avec des ONG et des communautés locales pour soutenir des initiatives de développement durable, garantissant que les bénéfices économiques profitent également aux populations locales.

Investour Hospitality, la nouvelle marque phare du groupe dédiée à la gestion hôtelière, incarne l’ambition du plan stratégique « Cap 2030 ». Forte de six décennies de succès et d’expertise, Investour Hospitality aspire à devenir un leader de la gestion hôtelière au Maroc. « Investour Hospitality représente une étape déterminante dans notre parcours. Nous sommes résolument engagés à innover et à offrir des expériences hôtelières inégalées à nos clients, tout en promouvant des pratiques durables et socialement responsables », a déclaré Karim Cherif Alami, Président de Investour Hospitality.

Le secteur du tourisme mondial connaît une reprise solide en 2024, avec un retour aux niveaux pré-pandémiques. Le Maroc, accueillant 15 millions de visiteurs internationaux et enregistrant une augmentation de 20 % par rapport à 2023, bénéficie de cette dynamique. La co-organisation de la Coupe du Monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal offre également une visibilité internationale sans précédent. Dans ce contexte, Investour Group prévoit une croissance significative, créant de nouvelles opportunités d’emploi et stimulant l’économie. Le plan stratégique « Cap 2030 » reflète l’engagement du groupe à explorer de nouvelles voies pour une croissance durable et inclusive.