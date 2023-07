L’AMMC publie le guide de la procédure devant le collège des sanctions

Lire aussi | Maroc. Le chef du bureau de liaison d’Israël quitte son poste quatre mois seulement après son arrivée

Le guide propose aussi une description claire et exhaustive de la procédure de sanction et de son déroulement afin d’offrir au public et aux professionnels un document de base leur permettant de comprendre comment s’exerce concrètement le pouvoir coercitif de l’AMMC à l’égard des personnes et entités soumises à son contrôle. Il comporte des descriptions et explications illustrées à l’aide de schémas et de tableaux. Ces développements mettront successivement la lumière sur les acteurs de la procédure de sanction (partie I), le déroulement de celle-ci à travers les actes y afférents (partie II) et enfin les droits dont jouit à cet égard la personne mise en cause devant l’AMMC (partie III). Le document contient également un lexique définissant les principaux termes et notions relatifs à la procédure de sanction.