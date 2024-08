Les ambitions du Groupe Marjane dans le prêt-à-porter

Malgré un démarrage peu réussi dans le prêt-à-porter avec l’enseigne GEMO, qui n’a pas duré longtemps au Maroc, le groupe Marjane maintient ses ambitions dans le retail hors alimentaire, en particulier les marques d’habillement en franchise.

Cette fois-ci, c’est à travers la marque italienne OVS, connue pour être le numéro un de la fast fashion sur son marché domestique avec environ 700 points de vente, que la filiale de la SNI compte se relancer au Maroc.

Pour l’instant, le projet porté par VETIBAY SA, filiale à 100 % de Marjane Holding (la structure de tête du groupe éponyme), s’est déjà matérialisé par l’ouverture au cours des derniers mois de quatre points de vente, exclusivement dans les centres commerciaux Marjane à travers le Maroc, dont deux à Casablanca (Marina Shopping et Californie Mall). L’ambition du management de Vetibay est d’atteindre une vingtaine de magasins d’ici 2027, ce qui placerait l’enseigne parmi les dix premières au Maroc dans le domaine de la mode accessible (loin tout de même derrière le Marocain MARWA, les Turcs De Facto et LC Waikiki, ou encore Kiabi et Celio). Il est à noter que l’actionnaire est déterminé à soutenir l’aventure de sa filiale VETIBAY avec cinq augmentations de capital réalisées depuis 2020 (la dernière en date ayant été menée en janvier 2024).

Rappelons qu’en 2016, le groupe Marjane avait introduit au Maroc (encore une fois dans ses propres centres commerciaux) la marque française GEMO, spécialisée dans les chaussures et vêtements à bas prix. Malheureusement, l’aventure avait tourné court après avoir atteint cinq points de vente, en raison d’un problème de positionnement, mais aussi d’une insuffisance de marges. Espérons que, cette fois-ci, le fameux slogan « Marjane, j’y vais, j’y gagne » s’appliquera également à son incursion dans le prêt-à-porter.