Les syndicats déclinent l’offre révisée du ministère

Les syndicats du secteur de la Santé ont rejeté l’offre présentée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, jugeant que cette nouvelle proposition ne répond pas non plus aux attentes des fonctionnaires de la Santé.

Suite à une révision de sa proposition initiale, le ministère de la Santé a augmenté son offre de revalorisation salariale à 1500 dirhams nets par mois, contre les 800 dirhams précédents, et à 1200 dirhams au lieu de 600 dirhams nets par mois pour toutes les catégories d’administratifs et de techniciens. Il est également prévu une indemnisation accrue des risques professionnels pour les infirmiers.

Cependant, cette révision a été jugée insuffisante par les responsables syndicaux, qui estiment que l’augmentation devrait être étendue à tous les travailleurs du secteur de la santé et que les acquis de la fonction publique doivent être préservés. Une nouvelle réunion est programmée la semaine prochaine entre le Syndicat national de la santé publique et le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

E parallèle à ces discussions, la plupart des syndicats de la Santé ont annoncé des programmes de protestation. Le Syndicat national du secteur affilié à la Confédération démocratique du travail prévoit une grève nationale mercredi prochain, accompagnée de manifestations régionales le même jour. De même, le Syndicat indépendant des infirmiers a annoncé une grève nationale les mercredi et jeudi prochains, avec un « sit-in national » devant le Parlement. Cependant, d’autres syndicats envisagent de tenir une réunion nationale pour examiner la nouvelle offre gouvernementale après le rejet de la précédente.

La signature d’un accord sur l’augmentation des salaires pour tous les fonctionnaires de la santé était prévue le mois dernier à l’issue d’une réunion entre la tutelle et de la Protection sociale et le Syndicat indépendant des médecins du secteur public. Plusieurs réunions ont eu lieu en décembre 2023 avec divers syndicats représentatifs dans le cadre du dialogue sectoriel. Elles avaient pour objectif de discuter des mesures à même d’améliorer les conditions de travail et la situation financière des fonctionnaires de la Santé.

Le ministère avait officiellement annoncé l’approbation par le gouvernement de l’augmentation générale des salaires fixes des fonctionnaires du secteur de la Santé. Les discussions techniques liées à cette revalorisation des salaires se poursuivront dans les prochains jours.