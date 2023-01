Port de Tan-Tan. Débarquements record de produits de la mer en 2022

Fleuron de la pêche au royaume, le port de Tan-Tan a réalisé une chiffre record en termes de débarquement de produits de la mer.

Plus de 144.000 tonnes de poissons ont été débarquées en 2022 contre 123.000 l’année précédente, pour une valeur totale record de 907, 973 millions de dirhams, contre 793,922 millions de dirhams en 2021, soit une augmentation de 14% en valeur et de 17% en volume, d’après les données de la délégation de l’Office national des pêches de Tan-Tan. Ces données indiquent que les quantités débarquées dans l’espace de vente CAPI Tan-Tan ont enregistré une hausse de 48% en valeur, soit 303,6 millions de dirhams contre 205,55 millions de dirhams en 2021, et 25% en volume, soit 122.759 tonnes contre 98.000 tonnes en 2021.