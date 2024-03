Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024. Où en sont les chantiers ?

La quatrième édition de l’Atlas des Projets du Programme de Développement Urbain de la ville d’Agadir ( PDU) 2020-2024, vient d’être dévoilée, proposant au passage une lecture détaillée de l’état d’avancement des projets, tout en illustrant par l’image et la photographie réelle, terrestre ou par drone, un ensemble de réalisations, lesquelles ont d’ores et déjà nettement amélioré le quotidien de la population Gadirie. Panorama.

En effet, les quatre années de mise en œuvre du programme ont permis à la ville d’Agadir de connaitre une importante métamorphose qui a produit un impact positif tant sur sa population que sur son attractivité, impact aujourd’hui largement ressenti et exprimé par les citoyens locaux et les visiteurs. Un constat que l’on doit à la Haute Sollicitude Royale pour la ville d’Agadir et ses habitants.

Aujourd’hui encore, à une année de l’échéance officielle dudit Programme de Développement, cette Sollicitude Royale continue plus que jamais d’accompagner l’essor de la ville d’Agadir, dans la mesure ou le Budget initial du PDU d’Agadir 2020-2024 a été augmenté pour atteindre les 7 milliards 371 millions de dirhams au lieu des 5 milliards 991 millions initialement prévus et ce, afin de pouvoir atteindre tous les objectifs assignés.

Placé au centre des priorités de l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et de ses partenaires Financiers et opérationnels, le PDU d’Agadir 2020-2024 enregistre à cette échéance, un bilan positif à travers les engagements contractés, par les différents maîtres d’ouvrage délégués, qui s’élèvent à plus de 6 milliards 82 millions de dirhams, soit 83% de son coût global.

Par ailleurs, ces quatre années de mise en œuvre du PDU ont permis l’achèvement des travaux de plusieurs projets (et sous-projets ) pour un investissement global de plus de 2 milliards 883 millions de dirhams d’investissement, soit 39% du coût global du programme, consacrant l’accélération de la cadence d’exécution et la mobilisation de l’ensemble des partenaires pour sa réussite et la tenue des délais convenus.

Acté sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, c’est une nouvelle lecture du tissu urbain de la ville qui s’offre aux citoyens et aux visiteurs, charmés par l’ordonnancement architectural et l’esthétique urbaine portés par le programme.

Pensé dans une dualité vertueuse et globalisante, le programme apporte une solution intégrée pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens et dote la ville d’une infrastructure en mesure de la propulser dans son devenir de métropole, conformément à la Haute Sollicitude Royale.

Dans ce sens, l’une des composantes essentielles du PDU est le plan de circulation et de stationnement de la ville d’Agadir. Ce dernier a bénéficié d’une mise à niveau et d’un renforcement qui ont complètement changé la qualité de circulation de l’agglomération du Grand Agadir.

D’ailleurs, parmi les projets achevés, nous retrouvons la mise à niveau de l’Avenue Mohammed V, l’aménagement du schéma de circulation et de la voirie du secteur touristique, de l’entrée de la ville via Bensergao et des tranches 1 et 2 du Barreau Est-Ouest, la mise à niveau de la trame viaire de la zone touristique, l’aménagement, l’élargissement et le renforcement en éclairage public d’un ensemble d’avenues et de boulevards, le renforcement de la voirie de proximité au centre-ville et la mise en service du parking souterrain Al Inbiâat avec une capacité de 600 véhicules sur 2 niveaux.

Dans la lignée des projets de décongestionnement et d’amélioration des accès à la ville, 2 trémies sont achevées sur la voie urbaine, ainsi que la trémie de la voie de contournement au croisement avec la RN11. Réalisation stratégique, la voie de contournement de la ville, en cours de finalisation, a vu l’ouverture à la circulation de son tronçon allant de la RN11 au Grand Stade d’Agadir depuis l’été 2023.

Répondant au besoin pressant d’une mobilité durable en milieu urbain, le projet de Bus à Haut Niveau de Service porté par le PDU est perçu comme un tournant dans le plan de circulation à venir de la ville d’Agadir. Couvrant le trajet reliant le Port d’Agadir au quartier de Tikiouine, les travaux sont achevés sur plusieurs lots, totalisant 15,6 km linéaires, incluant les aménagements urbains et des espaces verts, ainsi que les travaux d’éclairage sur la totalité du tracé. Sont aussi achevés les pôles d’échanges du Port d’Agadir, de la Vallée des Oiseaux et de la Place Salam, en plus de plusieurs ouvrages d’art.

Axé sur l’élément humain, le Programme Royal a mis de grands espaces de la ville d’Agadir à disposition de la jeunesse à travers des terrains de sport, de fitness et des aires de jeux. Parcs et jardins ont été réhabilités pour accueillir les riverains et leur permettre une plus grande sociabilité et inclusion sociale.

Les projets achevés dans ce cadre comptent la création d’une quarantaine de terrains de sport, la réhabilitation du parc urbain lbn Zaidoun, des jardins Belvédère, Lalla Meryem et Olhao, des espaces verts à Anza, Bensergao et Tikiouine, mais aussi la réalisation de places publiques au niveau des quartiers résidentiels les plus denses.

Afin d’encourager la pratique du sport et permettre l’émergence d’une nouvelle génération de sportifs amateurs et professionnels dans de nouvelles disciplines, une nouvelle piscine semi-olympique et une salle couverte sont achevées au niveau du quartier résidentiel Al Houda et deux autres salles sont réhabilitées au niveau des quartiers Al Qods et Zerktouni.

Le Programme Royal a donné l’occasion aux bâtiments historiques de reprendre leur place et leur rôle de témoins d’une urbanisation réfléchie. L’ancien siège de Bank Al-Maghrib a été réhabilité en musée de la reconstruction de la ville d’Agadir, le Cinéma Sahara a été entièrement rénové et équipé aux normes pour reprendre son rôle de salle de cinéma et de centre culturel, et le Théâtre de Verdure remis à niveau, a déjà accueilli une belle programmation artistique pendant l’été 2023. Toujours dans le cadre de la promotion culturelle, trois bibliothèques ont été réhabilitées pour accueillir des points du réseau de lecture publique.

Par ailleurs, l‘infrastructure de l’enseignement a elle aussi occupé une place centrale dans l’intervention du PDU avec la réalisation de quatre écoles primaires, quatre lycées collégiaux et l’extension de cinq autres établissements pour élargir la capacité d’accueil dans les quartiers à forte densité démographique.

Parmi les premières interventions de dimension sociale livrées par le programme, le projet d’équipement et de mise à niveau des quartiers sous-équipés, au niveau des quartiers d’Anza et de Tikiouine, a permis aux riverains de disposer d’un espace public urbanisé et valorisant.

Le programme a aussi doté les quartiers d’Anza et de Talborjt de deux Centres de Santé pour Jeunes dans le cadre d’un maillage plus large couvrant les quartiers en manque d’infrastructures de santé.

C’est ainsi que le présent Atlas rend compte, dans sa quatrième édition, de l’état d’avancement du Programme Royal pour un meilleur partage et une consolidation de l’information, permettant aux partenaires institutionnels, aux maitres d’ouvrage, aux maitres d’ouvrage délégués, ainsi qu’aux différents contributeurs financiers d’évaluer la performance d’exécution et de la gouvernance concertée dont bénéficie le PDU d’Agadir, conformément aux Hautes Orientations Royales, d’ériger Agadir en métropole moderne au centre du Maroc.

Rappelons, que ce programme s’articule autour de six principaux axes. Le premier axe a trait à la réalisation de la première ligne de bus à haut niveau de service de la ville d’Agadir. Ce dernier apporte une réponse au besoin croissant de mobilité des citoyens au cœur de l’agglomération et vient contribuer à la politique de désengorgement de la circulation d’une métropole en pleine expansion.

Achevés à hauteur de 65%, les travaux de la ligne ont d’ores et déjà transformé les artères de la ville à travers la réalisation de trois tronçons : 3,9 km entre le port d’Agadir et le rond-point Al Kamra, 5,2 km entre le rond-point Al Kamra et la zone des facultés, et 6,5 km entre la zone des facultés et le terminus El Hajeb.

Le second axe de ce programme, relatif au renforcement des infrastructures et au décongestionnement de la ville, se déploie à travers plusieurs projets d’aménagement portant sur les accès de la ville, les voies urbaines et de proximité et les espaces de stationnement.

Au vu de l’étalement urbain rapide auquel est confrontée Agadir, les limites de l’agglomération se sont déplacées. Afin d’alléger la circulation, il a été nécessaire de redéfinir la vocation des voies périphériques, d’une part en repositionnant le tronçon de la Route Nationale 1 qui traverse la ville en une artère urbaine majeure desservant la majorité des quartiers situés de part et d’autre de la RN1, et d’autre part en créant une nouvelle voie de contournement au Nord-Est de la ville, permettant aux véhicules en transit d’éviter le centre urbain.

Le centre-ville fait l’objet, pour sa part, d’une importante mise à niveau, tandis qu’un renforcement est opéré au niveau de l’éclairage public et des espaces de stationnement.

Le troisième axe vise l’aménagement urbain de la zone touristique d’Agadir et le renforcement de son attractivité à travers la réalisation de plusieurs projets, notamment la réhabilitation de la corniche, la réalisation d’équipements publics (bureau d’information touristique, musée Timitar), la liaison transversale de la ville avec la zone côtière, le renforcement de la voirie et du réseau d’éclairage, le réaménagement des espaces verts de la zone, la réhabilitation du parc «La Vallée des Oiseaux», la rénovation du mobilier urbain et la création de circuits touristiques thématiques (commercial, ludique, culturel et sportif).

Quant au quatrième axe, il concerne la préservation de l’environnement et l’aménagement des espaces verts de la ville. En effet, porteur d’une grande dimension environnementale, le Programme de Développement Urbain d’Agadir 2020-2024 a consacré un volet entier à l’aménagement des parcs, jardins et places publiques, en témoignage de l’intérêt particulier à offrir aux citoyens des espaces de respiration et de recréation de proximité. Le budget total de ce volet atteint les 423,45 millions de dirhams.

Le cinquième axe, porte sur la promotion culturelle et la mise en valeur du patrimoine et lieux de culte, en alignement total avec la Volonté Royale de considérer les dimensions culturelles et spirituelles comme fondamentales pour l’épanouissement et l’équilibre des citoyens.

Enfin, le sixième et dernier axe du programme de développement urbain d’Agadir a trait au renforcement des équipements sociaux de base et amélioration du cadre de vie. Il vise le renforcement des infrastructures de santé, l’augmentation de la capacité d’accueil des structures éducatives, l’épanouissement par la pratique du sport, la mise en place de centres socioculturels pour l’épanouissement des citoyens, la valorisation des Souks et marchés de la ville et l’amélioration de l’espace urbain des riverains.

Un bilan d’étape satisfaisant !

• 33 projets sont achevés et totalisent un coût global contractuel de près de 676 millions de dhs, soit 9% du coût global du programme. (Ce coût sera ramené à 709 millions de dhs dès la signature des avenants en cours, actant les dépassements financiers de certains projets).

• 44 projets sont en cours de réalisation et totalisent un coût global de près de 6 milliards 159 millions de dhs, soit 84% du coût global du programme.

• Les projets dont les appels d’offres travaux ont été lancés sont au nombre de 6 et totalisent un coût global de plus de 159 millions de dhs, soit 2% du coût global du programme.

• Les projets dont les études sont dans une phase très avancée sont au nombre de 10 et totalisent un coût global de plus de 287 millions de dhs, soit 4% du coût global du programme.

• Un projet est à l’arrêt (résiliation de marché travaux) pour un coût de 90 millions de dhs, soit 1% du coût global du programme.

• Les montants recouvrés sur la période 2020-2023, auprès de l’ensemble des partenaires financiers, sont de plus de 4 milliards 464 millions de dhs, soit 80% des sommes dues à fin 2023 et 61% du coût global du programme.

• Le montant global des engagements contractés par les différents maîtres d’ouvrage délégués (MOD) au cours de ces quatre années du PDU s’élève à près de 6 milliards 83 millions de dhs, soit 82,5% du coût global du programme.

• Le montant global des paiements versés par les différents maitres d’ouvrage délégués au cours de ces quatre années du PDU s’élève à près de 3 milliards 67 millions de dhs, soit un taux d’émission de 519%.

• Le montant global des engagements des différents maitres d’ouvrage délégués pour l’année 2024 est estimé à plus de 994 millions de dhs.

• Au terme de l’année 2024, les engagements totaux du programme devraient atteindre les 96% du coût global actualisé du programme.