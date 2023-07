Règlementation des voitures de transport avec chauffeur : La tutelle envisage une nouvelle étude

Le Maroc est sur le point de franchir une étape décisive dans le secteur des applications de voiture de transport avec chauffeur (VTC) avec une réglementation tant attendue. Lors de son point de presse hebdomadaire à l’issue du Conseil du gouvernement, Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, a annoncé que le ministère des transports et de la logistique se penche sérieusement sur cette question, indique LeDesk.

Annoncée par le ministère des Transports il y a plus d’un an, Abdeljalil a relancé cette initiative lors d’une séance à la chambre des représentants en vue de familiariser les chauffeurs de taxi avec les nouvelles technologies et d’intégrer pleinement la transformation digitale dans le secteur des taxis. Cependant, précise le journal électronique, malgré le retard pris au niveau législatif, les applications spécialisées de VTC opèrent depuis des années au Maroc, dans l’illégalité.

Il convient de rappeler qu’en mars dernier, le ministère de l’Intérieur a donné son approbation à la création d’un syndicat regroupant les chauffeurs de VTC à Marrakech, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle réglementation de cette activité. Cependant, cette initiative est vivement contestée par les chauffeurs de taxi traditionnels.

Ce syndicat a pour mission de défendre les intérêts de ses membres face aux opérateurs gérant les applications de mobilité. Les initiateurs de cette expérience considèrent cela comme une avancée significative, permettant de donner un nouvel élan à la mobilité au Maroc, d’autant plus que les transports en commun sont insuffisants pour répondre à la demande croissante.

En s’alignant sur les meilleures pratiques observées dans plusieurs pays, en particulier dans le secteur touristique, ce syndicat a pour mission entre autres d’organiser l’activité de VTC et la faire correspondre aux normes de qualité les plus élevées. La réglementation attendue et le rôle du syndicat semblent donc être une étape cruciale pour professionnaliser le secteur des VTC au Maroc.