Renault Austral. Le sens de la famille et de la mobilité propre   

Renault Maroc poursuit l’élargissement de sa gamme de SUV à mobilité propre. Après l’Arkana «E-Tech full hybrid», c’est au tour de l’Austral, aussi bien dans une déclinaison «mild hybrid» de 150 chevaux que dans une version «E-Tech full hybrid» de 200 chevaux, de faire son apparition dans le Royaume. Un engin qui entend porter les nouvelles ambitions de conquête de la firme au losange dans le segment des SUV familiaux.

C’est dans la très belle région de Bin El-Ouidane que le staff de Renault Maroc a convié la presse nationale à venir découvrir sous toutes ses coutures le nouvel Austral. Un SUV familial qui, à vrai dire, succède au Kadjar, ce dernier ayant tiré jusqu’à nouvel ordre sa révérence dans le portefeuille de modèles de la firme au losange. En matière de motorisations, ne cherchez pas sous le capot de l’Austral de diesel et encore moins de blocs hybrides rechargeables. Les clients n’ont le choix qu’entre des moteurs essence, assortis de différents niveaux d’hybridation. Sont-ils plus gourmands en énergie comparativement à un bon vieux diesel ? Absolument pas !

À vrai dire, la base moteur, l’optimisation de la boîte de vitesses automatique, la présence d’une batterie plus performante en termes de conception, voire le freinage récupératif, le «Sailing Stop» (la fonction roue libre automatique), le «Stop & Start» (pour ne citer que ces derniers) sont autant d’éléments techniques à même de distiller à l’engin une meilleure efficience sur la route et surtout de maximiser son rendement énergétique. Concrètement, Renault Maroc a donc retenu deux motorisations propres pour animer dans le Royaume l’Austral. À commencer par un «mild hybrid» de 150 chevaux qui s’articule autour d’un quatre-cylindres essence 1,3 litre turbocompressé, épaulé par une batterie lithium-ion de 12V et animé par une boîte de vitesses automatique de type CVT. Un attelage mécanique qui permet à cette déclinaison de l’Austral d’afficher une consommation mixte n’excédant pas les 6,5 l/100 km (donnée constructeur).

À moins d’opter pour le bloc «E-TECH full hybrid» de 200 chevaux qui s’articule autour d’un trois-cylindres essence 1,2 litre turbocompressé de 130 chevaux associé à un moteur électrique générant 68 chevaux, le tout étant animé par une boîte de vitesses automatique intelligente multimode à crabots. De quoi afficher une consommation mixte estimée à 4,0 l/100 km (donnée constructeur).

Quid du style de l’engin ? On pourrait dire que le bureau de design a préféré miser sur une silhouette certes plus classique, mais très chic et athlétique au demeurant. Certains détails font écho à la nouvelle charte stylistique du constructeur français, à l’instar du nouveau logo apposé sur une calandre plus imposante, ou de la signature lumineuse en forme de C, tant à l’avant qu’à l’arrière. Sans compter que l’engin hérite de tous les codes traditionnels des SUV. À noter que la finition la plus huppée (Esprit Alpine) intègre dans le bouclier avant une lame sport gris satin et reçoit des jantes en alliage de 20 pouces. Ajoutez-y un entourage des vitres noir brillant et des feux arrière à effet 3D. De quoi donner une touche plus sportive à l’Austral.

Long de 4,51 m, large de 1,83 m et haut de 1,62 m, l’habitabilité de ce SUV compact est très appréciable. On y retrouve un habitacle chaleureux qui mise sur le sens de l’accueil, sur le confort et sur la technologie. Pièce maîtresse de l’habitacle, le grand écran «OpenR» orienté vers le conducteur qui associe une instrumentation grand format de 12,3 pouces a un écran tactile en forme de L de 9 pouces. Tous deux affichent une résolution et une ergonomie de belle facture. Bon point également pour la qualité des matériaux et le soin apporté à leur assemblage.

La finition «Esprit Alpine» propose une sellerie Alcantara agrémentée de doubles surpiqûres de couleur bleu Alpine. De même qu’un logo à l’effigie de la marque sportive de Renault Group est brodé sur les appuie-têtes et un discret drapeau bleu blanc rouge inséré dans les coutures latérales intérieures, parachève son élégance. Assortis à la sellerie, des inserts Alcantara surpiqués de bleu ornent les panneaux de porte et la planche de bord face au passager avant. C’est chic et dynamique et ça se remarque.

Aux places arrière, la garde au toit est appréciable pour les occupants et la banquette rabattable 2/3-1/3 est coulissante sur 16 cm (selon les versions) ; de quoi permettre de libérer de l’espace aux jambes pour les passagers, ou à contrario, de disposer d’un peu plus d’espace dans le coffre selon ses besoins.

Toujours est-il que la gamme commercialisée du Renault Austral s’articule autour de plusieurs finitions : «Equilibre mild hybrid» et «Équilibre E-Tech full hybrid» qui se négocie respectivement à un tarif très attractif de 340 000 DH et de 360 000 DH. Quant à la version «Techno E-Tech full hybrid», elle est affichée à partir de 380 000 DH. Reste la version «Esprit Alpine E-Tech full hybrid» disponible à partir de 405 000 DH. Sachez que le Renault Austral est désormais disponible sur commande dans le réseau Renault au Maroc.