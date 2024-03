Tuyauto construit une nouvelle usine au parc industriel Aïn Johra

Quelques mois après avoir dénoué son partenariat avec l’espagnol Gestamp, le marocain Tuyauto envisage un nouvel investissement d’envergure.

Cet industriel qui fait partie des rares équipementiers automobiles de rang 1 à capitaux marocains, s’apprête à lancer la construction d’une nouvelle usine à la région de Rabat et plus précisément au Parc Industriel Aïn Johra (PIAJ), à 45 min de Rabat et de Kénitra. Étendue sur une assiette foncière de 2 hectares, cette unité qui nécessitera un investissement de plus de 100 millions de dirhams permettra à Tuyauto de renforcer ses capacités de production de systèmes d’échappement et d’emboutissage, actuellement concentrées sur le site historique de Moulay Ismail à Casablanca.

Rappelons, que Tuyauto dont la création remonte à 1960 avait opéré pendant un demi-siècle dans la fabrication de la pièce de rechange avant d’orienter son positionnement sur le marché de la première monte, notamment en tant qu’équipementier principal des systèmes d’échappement de l’usine Renault Somaca à Casablanca. Aujourd’hui, Tuyauto a élargi ses compétences à l’emboutissage des pièces entrant dans le périmètre du «body in white» qu’il livre essentiellement à l’autre usine de Renault au Maroc, à savoir celle de Melloussa à Tanger Med.

Quant au Parc Industriel Aïn Johra, pièce maîtresse du dispositif foncier mis en place par la Région de Rabat pour soutenir en son sein l’activité industrielle, elle devra entrer en service progressivement dès 2024 pour accueillir quelques dizaines d’industriels sur la superficie totale aménagée de 200 ha (entre zone franche et zone libre). Ce qui devra créer à terme plus de 18.000 emplois directs.