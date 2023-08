Wydad. Ahmed Reda Tagnaouti rentre au bercail, un autre Fassi prendra la relève

Lire aussi | 19è Mondiaux d’athlétisme : 33 médailles, dont 12 en or, le bilan des participations marocaines

Né le 5 avril 1996 à Fès, Ahmed Reda Tagnaouti avait été formé à l’Académie Mohammed VI aux côtés de Naef Aguerd et Youssef En-Nsiry. Il avait fait ses débuts en 2014 avec la Renaissance sportive de Berkane avant de rejoindre le Wydad Athletic Club en 2017. Après un prêt à l’IR Tanger, où il avait remporté le championnat national en 2018, il était retourné au Wydad Athletic Club. Avec ce dernier, il avait remporté les championnats en 2019, 2021 et 2022, atteint la finale de la Coupe du Maroc en 2021 et remporté la Ligue des champions de la CAF en 2022.

Gardien de l’équipe nationale marocaine depuis les catégories jeunes, il avait fait ses débuts en équipe première en 2017 sous la direction de Hervé Renard et avait participé à la Coupe du monde 2018 en tant que troisième gardien. Il avait également été sélectionné pour le CHAN 2018, la Coupe d’Afrique 2019, la Coupe d’Afrique 2021 et la Coupe du monde 2022.

Après le départ de Tagnaouti, le Wydad devrait compter sur les remplaçants Yanis Hénin et Taha Mourid, le substitut de Tagnaouti, Youssef El Motie. Selon des sources informées, l’entraineur Adil Ramzy ferait appel à Mehdi Maftah. Né le 10 août 1993 à Fès, ce jeune gardien avait été formé au Wydad de Fès, qui évoluait alors en D2. Par la suite, il avait défendu les couleurs du Difaâ Hassani d’El Jadida (2015-2016) et du Maghreb de Fès (2016-2018), avant de rejoindre le Mouloudia d’Oujda en 2018.