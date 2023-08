19è Mondiaux d’athlétisme : 33 médailles, dont 12 en or, le bilan des participations marocaines

Depuis la première édition en 1983 à Helsinki, le Maroc n’a été absent du podium que lors de quatre éditions, à savoir celles de Stuttgart (1993), Berlin (2009), Daegu (2011) et Moscou (2013). Par ailleurs, l’édition 1999 à Séville reste la plus prolifique pour l’athlétisme marocain avec cinq médailles: deux en or (Hicham El Guerrouj sur le 1.500 m et Salah Hissou sur le 5000 m), deux en argent (Nezha Bidouane sur le 400 m haies et Zahra Ouaaziz sur le 5000 m) et une médaille en bronze (Ali Ezzine sur le 3000 m steeple). Grâce à ce bilan inédit, le Maroc s’était classé à la 5è place du tableau des médailles lors de l’édition 1999 des Mondiaux d’athlétisme.

Le Maroc a remporté au total 33 médailles, dont 12 en or, 12 en argent et 9 en bronze, lors des précédentes éditions des championnats du monde d’athlétisme, dont la dernière a pris fin dimanche à Budapest.

Le Maroc s’est illustré lors des éditions 1997, 1999, 2001 et 2003 en décrochant deux médailles d’or à chacune de ces éditions, tandis qu’en 1987, 2005 et 2022, Said Aouita (5000 m), Jawad Gharib (Marathon) et Soufiane El Bekkali (3000 m steeple) ont remporté l’or.

Said Aouita, Hicham El Guerrouj Naoual El Moutawakel, Nezha Bidouane, les légendes de l’athlétisme national.

Le champion du monde et olympique Hicham El Guerrouj est l’athlète marocain le plus titré aux championnats du monde, avec 6 médailles: 4 en or sur le 1.500 m et 2 en argent, une sur le 1.500 m et l’autre sur le 5.000 m.



Soufiane El Bakkali, qui a été sacré champion du monde du 3000 m steeple pour la deuxième fois de suite, devient le deuxième athlète marocain le plus titré avec 4 médailles (2 or, 1 argent et 1 bronze). Il a délogé de ce fauteuil une autre légende de l’athlétisme marocain, Nezha Bidouan, qui avait décroché deux médailles d’or au 400 m haies à Athènes (1997) et Edmonton (2001) et une médaille d’argent à Séville (1999).

Jaouad Charib, un. des anciens seigneurs du Marathon.

Le champion marocain Said Aouita a écrit l’histoire en devenant en 1983 le premier athlète arabe à remporter une médaille aux championnats du monde d’athlétisme sur le 1500 m. Hicham El Guerrouj a ensuite pris le flambeau, s’imposant comme l’un des meilleurs athlètes de l’histoire dans la même épreuve, raflant quatre médailles d’or entre 1997 et 2003. Il a également décroché deux médailles d’or aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004 (1500 m et 5000 m), permettant au Maroc de devenir l’une des meilleurs nations mondiales d’athlétisme.

Voici le bilan de la participation marocaine aux précédentes éditions des Mondiaux d’athlétisme :



– 1ère édition (Helsinki 1983):



Said Aouita: médaille de bronze au 1500 m



– 2ème édition (Rome 1987):



Said Aouita: médaille d’or au 5000 m.



– 3ème édition (Tokyo 1991) :



Brahim Boutayeb: médaille de bronze au 5000 m.

Khalid Sekkah: médaille de bronze au 10000 m.



– 4ème édition (Stuttgart 1993): Néant.



– 5ème édition (Goteborg 1995):



Hicham El Guerrouj: médaille d’argent au 1500m.

Khalid Sekkah: médaille d’argent au 10.000 m.

Khalid Boulami: médaille d’argent au 5000 m.

Zahra Ouaaziz: médaille de bronze au 5000 m.



– 6ème édition (Athènes 1997):



Hicham El Guerrouj: médaille d’or au 1500 m.

Nezha Bidouane: médaille d’or au 400 m Haies.

Khalid Boulami: médaille d’argent au 5000 m.

Salah Hissou: médaille de bronze au 10.000 m.



– 7ème édition (Séville 1999):

Hicham El Guerrouj: médaille d’or au 1500 m.

Salah Hissou: médaille d’or au 5000 m.

Nezha Bidouane: médaille d’argent au 400 m Haies.

Zahra Ouaaziz: médaille d’argent au 5000 m.

Ali Ezzin: médaille de bronze au 3000 m steeple.



– 8ème édition (Edmonton 2001):

Nezha Bidouane: médaille d’or au 400 m Haies.

Hicham El Guerrouj: médaille d’or au 1500 m.

Ali Ezzine: médaille d’argent au 3000 m steeple.



– 9ème édition (Paris 2003):



Jaouad Gharib: médaille d’or au Marathon.

Hicham El Guerrouj: médaille d’or au 1500 m.

Hicham El Guerrouj : médaille d’argent au 5000 m.



– 10ème édition (Helsinki 2005):



Jaouad Gharib: médaille d’or au Marathon.

Hasna Benhassi: médaille d’argent au 800 m.

Adil Kaouch: médaille d’argent au 1500 m.



– 11ème édition (Osaka 2007):



Hasna Benhassi: médaille d’argent au 800 m.



– 12ème édition (Berlin 2009): Néant



– 13ème édition (Daegu 2011): Néant



– 14ème édition (Moscou 2013): Néant



– 15ème édition (Pékin 2015):



Abdelaati Iguider: médaille de bronze au 1500m.



– 16ème édition (Londres 2017):



Soufiane El Bakkali: médaille d’argent au 3.000 m steeple.



– 17ème édition (Doha 2019):



Soufiane El Bakkali: médaille de bronze au 3.000 m steeple.



– 18ème édition (Eugene 2022) :



Soufiane El Bakkali: médaille d’or au 3.000 m steeple.



– 19ème édition (Budapest 2023):



Soufiane El Bakkali: médaille d’or au 3.000 m steeple.

Fatima Ezzahra Gardadi : médaille de bronze au marathon dames.