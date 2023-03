Benson Shoes ouvre son capital

Benson Shoes, cette PME familiale fondée au lendemain de l’indépendance du Maroc par Abdelaziz Benamour, un jeune professeur de mathématique reconverti dans les affaires, cherche aujourd’hui un repreneur afin de pérenniser une activité qui a survécu dans le monde difficile de l’industrie de la chaus- sure, notamment pour un acteur «artisanal» comme Benson Shoes. Aussi, tout en répondant à un besoin de liquidité chez certains héritiers du fondateur, l’opération d’ouverture de capital devra permettre, au passage, d’institutionnaliser le tour de table et d’accompagner les ex-Etablissements Idéal dans une nouvelle phase de son développement qui atteint aujourd’hui pratiquement ses limites dans le marché marocain avec une chaussure Benson où les prix varient entre 1.200 et 1.500 DH la paire pour l’entrée de gamme.

Le pari fait par la famille Benamour est désormais d’accélérer le tempo à l’export de leur société qui avait alors elle aussi fait le pari en 1997 de lancer ses propres marques, notamment la marque Benson, alors que depuis son existence elle faisait surtout de la co-traitance ou la sous-traitance pour clients internationaux parallèlement à son activité historique de fabrication de chaussures militaires pour le compte de l’armée marocaine.

Avec quatre points de vente à travers le Maroc (Casablanca, Tanger, Marrakech et Rabat), Benson Shoes réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de plus de 30 MMAD dont près de la moitié à l’export notamment en Allemagne, Belgique et Hollande, mais aussi en Asie (Indonésie et Japon).