Grève des aiguilleurs en France : la RAM déprogramme 6 autres vols après ceux de mercredi

Les compagnies aériennes poursuivent les annulations de vols, de et vers la France depuis mercredi. Le transporteur national a fait de même. RAM vient en effet d’annuler six vols à destination d’aéroports français.

Suite à l’appel de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) en France exigeant aux compagnies aériennes qu’elles déprogramment 20 à 30% de leurs vols encore deux autres jours, soit jeudi et vendredi, en attendant l’issue de la grève des contrôleurs aériens opposés à la réforme des retraites. Le syndicat français prévoit un prolongement de la situation ces quatre prochains jours. Ce mouvement social contraint la DGAC à demander aux transporteurs de « réduire leur programme de vols de 20% et de 30% sur les aéroports de Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse », a annoncé la DGAC.