Code de la famille : Le vrai chantier est lancé

Le Discours du Trône 2022 avait évoqué la nécessité de réformer le Code de la famille parce que sa pratique avait mis en exergue des lacunes. Comme il est normal pour un sujet sociétal, un temps de latence a été observé, pour permettre à tous les acteurs, y compris la société civile, de s’exprimer, dans un débat qui permette de recueillir toutes les opinions.

Force est de constater que ce débat a été phagocyté par la question de l’héritage. On peut être pour l’égalité face à l’héritage, c’est le cas de l’auteur de ces lignes, mais il faut comprendre la difficulté de violenter la société sur une question aussi sensible et qui se rattache à une prescription du texte sacré. Ceci, alors que des questions comme le mariage des mineures est autorisé par les juges, plus de 25000 par an, ce qui est un scandale, celle de la tutelle ou encore du refus de payer son dû à la femme divorcée, ne sont même pas évoquées. Le ministre de la Justice a contribué à ce brouillard.