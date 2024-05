Comment la Russie a rejeté une tentative sud-africaine d’introduire le dossier du Sahara lors d’une réunion des BRICS

Une tentative sud-africaine d’introduire le dossier du Sahara marocain lors d’une réunion des BRICS a été fortement rejetée par les autres membres du groupement, à leur tête la Russie.

Le 25 avril dernier à Moscou, se tenait une réunion des vice-ministres des Affaires étrangères des BRICS consacrée aux derniers développements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Lors de cette séance de travail présidée par la Russie, l’Afrique du Sud a tenté d’y introduire le dossier du Sahara marocain, une tentative rapidement mise en échec par les autres membres du groupe.

Selon les indiscrétions du média égyptien vetogate.com, « les participants, dirigés par la Russie, ont réussi à exclure la proposition dès le départ, et la tentative a échoué, grâce aux efforts de plusieurs membres des BRICS et de la majorité des participants qui ont rejeté la question dans son ensemble pour des raisons logiques, démontrant que la proposition n’était pas sérieuse et n’avait aucune crédibilité sous tous ses aspects ».

Nouveaux membres des BRICS

Le plus important est que les participants ont réalisé que l’idée de soumettre la question du Sahara marocain n’était pas réalisable, ajoute la même source, précisant que les participants ont estimé que « la crise était artificielle et que les BRICS ne devaient en aucun cas contribuer de près ou de loin à créer un conflit qui n’est pas basé sur une logique historique, d’autant plus que la question est connue de tous les participants ».

En effet, dans la déclaration finale de la réunion, consultable sur ce lien, il n’y a aucune mention de la question du Sahara marocain. La principale question discutée a été, sans surprise, la guerre dans la bande de Gaza. La Syrie, le Liban, le Soudan, la Libye et le Yémen ont également figuré à l’ordre du jour des débats. À noter que la réunion a été suivie par des représentants des nouveaux membres des BRICS.