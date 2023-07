DFSK poursuit sa grande tombola

Un tirage au sort qui s’est déroulé sous le regard d’un notaire et qui a vu la présence notable de plusieurs invités, dont Zhang Xingyan, Président de Seres Group Overseas Division, Abdellah El Mouadden, Directeur Général d’Africa Motors (filiale du Groupe Auto hall), ainsi que Mouna Khilaji, Responsable marketing et communication d’Africa Motors (Groupe Auto Hall) et plusieurs membres du staff de DFSK dans le Royaume.

Mouna Khilaji a souligné que cette tombola permet aux clients qui ont acheté un véhicule DFSK de participer et tenter de gagner des véhicules de type K01S, l’un des mini trucks phares de la gamme automobile du constructeur chinois, ainsi que des cartes de carburant d’une valeur de 300 DH.

«Aujourd’hui, nous avons aussi procédé à la remise des clés à l’une des gagnantes qui a participé au premier tirage au sort», a ajouté Mouna Khilaji. Et de préciser : «le prochain tirage au sort aura lieu courant le mois prochain. Aussi, nous invitons nos clients à aller visiter nos différents points de vente dans le Royaume et de découvrir nos offres actuelles». Faut-il préciser, que la seule condition pour prendre part à cette tombola est d’acheter un véhicule DFSK dans un des points de vente de la marque sur l’ensemble du territoire national.